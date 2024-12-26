Тарталетки со шпротами: рецепт эффектной новогодней закуски за несколько минут

Бутерброды со шпротами - распространенная закуска на новогодний стол многих украинцев. Однако эту закуску можно сделать более вкусной и изысканной, приготовив тарталетки со шпротами.
О том, как приготовить на Новый год тарталетки со шпротами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Для того, чтобы приготовить тарталетки со шпротами к Новому году, понадобятся такие продукты:
Приготовление тарталеток со шпротами не требует времени и усилий. Шпроты нужно переложить в большую миску, жидкость сливать не нужно - так вкус закуски будет более насыщенным.
Тщательно перемните консервированную рыбу до более-менее однородной консистенции. Огурец для тарталеток нужно помыть, отрезать концы овоща, а затем нарезать огурец на небольшие кубики.
Добавьте огурец к шпротам. С консервированной кукурузы обязательно слейте жидкость, а затем пересыпьте зернышки в массу для тарталеток.
Поскольку кукуруза довольно сладкая, для сбалансирования вкуса советуют добавить сушеный чеснок. Впрочем, его можно заменить на другие специи. Главное - не использовать приправ чрезмерно.
Заправьте начинку для тарталеток майонезом - домашним или магазинным. Тщательно перемешайте ингредиенты для закуски.
Как готовить тарталетки со шпротами (скриншот / Вкусная кухня с Натальей Данилюк)
Однако начинка не сразу выкладывается в тарталетки. Чтобы сделать простую закуску изысканной и эффектной, помойте и обсушите листья салата. Разорвите каждый лист примерно на четыре части - так, чтобы кусочек был несколько больше тарталетки.
Выложите в каждую корзинку из теста салат. Сверху на зелень осторожно выложите начинку. Поставьте тарталетки на поднос - и закуска к Новому году готова.
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