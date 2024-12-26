Тарталетки со шпротами: рецепт эффектной новогодней закуски за несколько минут

Что нужно для тарталеток со шпротами

Для того, чтобы приготовить тарталетки со шпротами к Новому году, понадобятся такие продукты:

шпроты - 1 банка

тарталетки песочные - упаковка

консервированная кукуруза - полбанки

огурец - 1 шт.

майонез - 2 ст. л.

сухой чеснок - 0,5 ч. л.

листья салата - 3-4 шт.

Как готовить тарталетки со шпротами

Приготовление тарталеток со шпротами не требует времени и усилий. Шпроты нужно переложить в большую миску, жидкость сливать не нужно - так вкус закуски будет более насыщенным.

Тщательно перемните консервированную рыбу до более-менее однородной консистенции. Огурец для тарталеток нужно помыть, отрезать концы овоща, а затем нарезать огурец на небольшие кубики.

Добавьте огурец к шпротам. С консервированной кукурузы обязательно слейте жидкость, а затем пересыпьте зернышки в массу для тарталеток.

Поскольку кукуруза довольно сладкая, для сбалансирования вкуса советуют добавить сушеный чеснок. Впрочем, его можно заменить на другие специи. Главное - не использовать приправ чрезмерно.

Заправьте начинку для тарталеток майонезом - домашним или магазинным. Тщательно перемешайте ингредиенты для закуски.

Как готовить тарталетки со шпротами (скриншот / Вкусная кухня с Натальей Данилюк)

Однако начинка не сразу выкладывается в тарталетки. Чтобы сделать простую закуску изысканной и эффектной, помойте и обсушите листья салата. Разорвите каждый лист примерно на четыре части - так, чтобы кусочек был несколько больше тарталетки.

Выложите в каждую корзинку из теста салат. Сверху на зелень осторожно выложите начинку. Поставьте тарталетки на поднос - и закуска к Новому году готова.