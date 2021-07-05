Таро-прогноз с 5 по 11 июля: берегите деньги и чаще обнимайте любимых

Гороскоп на июль говорит о том, что середина лета для многих станет периодом испытаний и напряженных ситуаций. Возможны различные преграды в делах, конфликты в личной жизни и неурядицы в финансовом плане.

Астрологи рассказали, что обещаю карты Таро на неделю, с 5 по 11 июля. Об этом сообщает ТСН и издание Daily Horo .

Общий Тароскоп на неделю

Любовь и отношения – карта недели "Императрица"

Карта говорит о развитии, женственности, наслаждении, творчестве и удовлетворении жизнью. В ближайшие дни стоит уделить внимание искусству, осознать свои желания и стремиться к гармонии. Ищите позитив и постарайтесь понять собственные чувства и сексуальность. Не сомневайтесь в успехе ваших планов, даже рискованных.

Работа и карьера – карта недели "Семерка кубков"

Хорошей работе на этой неделе может помешать мечтательность, строительство воздушных замков, отсутствие организованности, завышенные ожидания, лень, иллюзии о том, что вам все по плечу. Не плывите по течению и не потакайте своим слабостям. Если вы работаете от заката до рассвета – позвольте себе расслабиться. Избегайте ловушек иллюзий и тщательно стройте планы.

Финансы – карта недели "Девятка пентаклей"

Возможны достижения, независимость, большой жизненный выигрыш, финансовая или материальная безопасность, перемены к лучшему, счастье. Вы уже достигли многого в своей работе и научились контролировать свои страхи и сомнения. Пока вы несете ответственность за свои действия – вы можете делать выбор в чем угодно.

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака

Овен

Карты сулят вам исполнение желаний и воплощение в жизнь самых смелых идей. Положитесь на судьбу и постарайтесь не упустить предоставленных возможностей. Следите за знаками судьбы и не потакайте своим дурным привычкам. Не полагайтесь на доводы разума. В конце недели возможна награда за усилия.

Телец

Начало недели проведите без спешки, относитесь внимательно к своим предчувствиям – это поможет вовремя предупредить беду и найти выход из сложной ситуации. Карты обещают уверенность в своих силах и новые успехи. Не бойтесь попросить о помощи и воспользоваться советом мудрого наставника. Доверьтесь своему разуму, опирайтесь на сильные черты своего характера.

Близнецы

Начало недели будет активным, есть вероятность успеха. Но стоит с оптимизмом смотреть в будущее и не сомневаться в собственных силах. Преодолеть препятствия получится только с высоко поднятой головой и без страха ответственности. В спорах получится поставить точку, отстоять имя и репутацию. Оставайтесь честными, чтобы себе не навредить.

Рак

Не теряйте бдительности и пусть затишье вас не обманет – могут быть внезапные трудности. Будьте готовы к активным действиям, ответственность убережет вас от неверных шагов и действий. Карты сулят Ракам исполнение заветных желаний, но не нужно торопиться или сворачивать с выбранного пути. Будьте внимательны к деталям. Неделя завершится позитивно – воплощайте в жизнь самые смелые идеи.

Лев

Вам придется кардинально изменить свою жизнь и не нужно сопротивляться этим изменениям. Пришло время переступить новый порог и избавиться от всего, что уже отжило. Мешать Львам сильно будут страхи и сомнения, но нужно доверять интуиции, а не домыслам и слухам. В конце недели выходите из тени, добивайтесь новых успехов и обходите конкурентов. Главными спутниками станут честность, и умение принимать мудрые решения.

Дева

Начало недели принесет ситуации, где придется принимать ответственные решения. Не пытайтесь схитрить – это приведет к работе над ошибками в будущем. Оставьте спешку и обратите внимание на те дела, которые нужно решить побыстрее. Середина недели будет удачной для завершения проектов. В конце недели получится воплотить в жизнь смелую идею, но только, если вы будете придерживаться правил. Удача ждет тех, кто сможет отбросить в сторону страхи, но при этом будет слушать наставников.

Весы

Не отказывайтесь от своих планов и идей – вам предстоит воплотить в жизнь все, что вы задумали. Но оценивайте реально свои силы и не бойтесь просить о помощи. Верьте в свои силы и не сомневайтесь в успехе, так как карты сулят невероятную удачу. В конце недели откроются возможности, при которых процветание гарантировано. Действуйте осмысленно и получите награду за свой честный труд.

Скорпион

Неделя начнется позитивно, и Скорпионы смогут приумножить свои накопления. Не спешите и следите за знаками судьбы – и вам улыбнется счастье в личной сфере. Делайте правильный выбор, но полагайтесь на себя и выбирайте тот путь, который приведет вас к счастью. В конце недели возможны неприятности – не рассказывайте никому о своих планах, слушайте внутренний голос, не потакайте сомнениям и тревогам.

Стрелец

Середина июля принесет Стрельцам настоящие испытания, и чтобы пройти их с честью – будьте честными, не потакайте разрушительным эмоциям и капризам. Будьте активны, распрощайтесь с сомнениями и будьте готовы к переходу в будущее. Главную роль на этой неделе сыграют предчувствия – доверьтесь собственному "я", чтобы избежать проблем.

Козерог

Потренируйте свою интуицию – именно внутренний голос будет отвечать на этой неделе за процветание, и возможности избежать ошибок. Постарайтесь найти время для уединения, чтобы остановиться, обрести энергетику, предаться размышлениям. Не сопротивляйтесь переменам – жизнь делает новый виток и вам нужно смириться с тем, что сейчас происходит. Непринятие ситуации чревато проблемами.

Водолей

Разберитесь в первую очередь с теми делами, которые мешают вам двигаться дальше. Это позволит учесть все досадные ошибки, чтобы в будущем их не повторять. Вам предстоит важная работа в сфере ваших чувств и желаний – поймите, что вы хотите на самом деле. Не торопитесь в определении своих целей, откажитесь от устаревший идей. Выходные будут напряженные – будьте внимательныит, не потакайте капризам и откажитесь от общения с людьми, которые могут вас предать.

Рыбы

Вас ждут отличные новости и перспективы. Карты говорят о том, что препятствий не будет. А значит, пришло время активно бороться за свое счастье и не сомневаться в том, что вас ждет успех. Могут проявиться страхи и сомнения, которые будут мешать на вашем пути, но не потакайте негативным эмоциям. В конце недели стоит отдалиться от внешней суеты и побыть наедине с самим собой. Уделите время отдыху, построению планов.