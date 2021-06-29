Гороскоп Таро на июль 2021: кому из знаков Зодиака безумно повезет, а кого ждут трудности

Гороскоп по картам Таро на июль 2021 расскажет каждому из знаков Зодиака, что нас ждет в эпицентре лета в отношениях, работе, финансах. Кто станет главной неженкой судьбы в июле, а кому придется преодолевать трудности и невзгоды - читайте ниже в нашем материале.

Овен

Июль требует от вас рационального планирования, контроля за расходами средств, жесткого контроля за ходом процесса и целевой тратой средств.

Хотя финансовая ситуация достаточно стабильна, главное – не превращайте себя в "божество" для семьи, даже если близкие люди также верят в вашу святость. Ведь тогда перестанете адекватно воспринимать мир и ситуацию. А это может повлечь потери именно в финансах. Состояние здоровья – хорошее. Но не пытайтесь удержать все психологические проблемы в себе, потому что это может привести к психологическим нагрузкам. Совет: принимая решение, исключите эмоции.

Телец

Даже если кажется, что весь мир против Вас – не стоит проводить в рыданиях весь день. Июль прогнозирует для Тельцов эмоциональные переживания. Однако это не повод закрываться и ограничивать себя в общении с настоящими друзьями. Главное в таком состоянии – распознать фальшивых приятелей и приятельниц, поскольку именно они могут наживаться на Вашем нестабильном состоянии. Именно эти эмоциональные переживания могут загнать вас в депрессию. Но жизнь ведь на самом деле хорошая штука. Совет: успокойтесь и старайтесь сделать все, чтобы эта ситуация не повторилась.

Близнецы

В июле Близнецы будут вынуждены делать то, что не хочется, но надо (офис, борьба с сорняками и др.). Важно при этом всем не охладеть к маленьким радостям жизни, оглянитесь – рядом есть поддержка родных и близких.

Тяжелая работа - тоже работа. И даже если в будущем она не принесет дивидендов, но дело будет сделано и это принесет облегчение. Осторожно! С таким положением вещей физическая усталость не за горами. Поэтому остерегайтесь травм, мышечных блоков и апатии. Совет: иногда надо сделать то, что не хочется. Но это необходимое дело в июле, которое принесет радость потом.

Рак

Сразу совет: попробуйте что-то необычное, нехарактерное Вам: измените прическу, маршрут, стиль одежды. Если будут возникать проблемы или же такие уже есть – обязательно разработайте стратегию (хотя бы на бумаге). Ведь ваши привычные поступки не будут эффективными. И ни в коем случае не применяйте силу для решения ситуаций! Совет: тактика, стратегия, использование слабостей противника – вот Ваша сила. Однако не перехитрите самого/саму себя.

В вопросе здоровья – может стоит присмотреться и к народным методам (но при этом посоветуйтесь с врачом). Общее финансовое состояние благополучное, так как найдете возможность выкрутиться из неблагоприятных условий.

Лев

А теперь спросите себя в июле – почему вы так часто сосредоточены на себе? Что, неинтересно, всего достигли, перенасыщенность? Вот именно в этом состоянии вы не упустите и оцените шансы, которые вам дает судьба. Так, в июле Лев демонстрирует окружающим множество не самых приятных эмоциональных состояний: нарциссизм, эгоизм, скуку, апатию. Поэтому есть опасность, что состояние здоровья (физическое и эмоциональное) потребует внимания. Обратите внимание на новые методы лечения (и снова – не забудьте про консультацию с врачом). Но в целом нет поводов для беспокойства. Радуйтесь и наслаждайтесь тем, чего уже достигли. Более того, в ближайшей перспективе падение уровня дохода не предвидится, а одной из главных проблем может стать скука, которая может свести на нет все попытки судьбы дать долгосрочную гарантию благополучия. Совет: остерегайтесь быть игрушкой в чужих руках.

Дева

Совместный труд и общий интерес – вот что будет двигать вас вперед. Так, в любом коллективе возможны недоразумения, потеря целей. Но есть и перспектива реализации проектов и доходов (дивидендов). Хорошее состояние здоровья. Важно соблюдать режим, проводить плановые оздоровительные мероприятия. А ситуация со здоровьем может даже и улучшаться. И не пытайтесь делать все самостоятельно – командная работа в июле доставит удовольствие. Важно при этом всем не потерять из поля зрения своих родных и близких, охладеть к маленьким радостям жизни, оглянитесь – рядом есть поддержка. Совет: подумайте о сотрудничестве для реализации своих проектов.

Весы

Остановитесь. Подумайте. Взвесьте. Вы не можете влиять на все события.

Иногда лучшее действие – это бездействие. Сейчас именно та точка отсчета, когда нельзя допустить потери того, что уже имеешь. Хотите поссориться – промолчите. Желаете войны и боя – не стоит, потери могут быть велики и непредсказуемы. Поэтому и для здоровья будет полезнее притормозить, чтобы избежать травм, аварий и катастроф, а также нервных срывов. И у каждого свой масштаб катастрофы: для кого-то это сломанный ноготь, а для других загрязнение окружающей среды. Но вы будете вынуждены отреагировать на это состояние, хотя в другой момент вы бы на это не обратили бы внимание. Совет: ничего не предпринимайте. Подумайте, как минимизировать потери.

Скорпион

Ну что, Скорпионы счастливчики в июле! Наконец тучи развеялись и вышло ласковое солнце. Прилив энергии, и состояние внутреннего тепла и удовольствия от работы. Трудно найти негатив. Если он случится, то это будет что-то странное, очень неординарное. Состояние счастья. Но остерегайтесь солнечных ударов и перегрева (что логично для лета). Не помешает санаторий и здоровое питание.

Не перегорите на работе, а лучше проведите время с детьми. В карьере позитивное состояние – на работу с удовольствием, домой тоже с удовольствием. Нормальная, комфортная ситуация. Совет: сосредоточьте внимание на интересах семьи.

Стрелец

В течение месяца Вас ждут дружеские и позитивные отношения. Страсти угасли и наступило время покоя и эмоциональной стабильности. Если Вы ожидали зажигательные отношения, то спокойно – это не для июля. Однако в атмосфере дружбы не спутайте приятелей с корыстными и льстивыми случайными знакомыми. Отношения с родственниками практически идеальны. Родство подкрепляется обоюдной симпатией, наличием общих тем для разговоров и, возможно, общими делами. Здоровье тоже не подведет. Главное сейчас – позитивное мышление. Если стремитесь к прибыли, то позаботьтесь о качественной коммуникации с партнерами, коллегами, подчиненными используйте свое обаяние и дружелюбие. Совет: уделите внимание дружескому общению.

Козерог

Бдительность и осторожность – вот ваш лозунг для июля! Даже если кто-то или что-то приводит вас в состояние возбуждения – проверка не помешает. Не стоит принимать спонтанные и невзвешенные решения: ни в семейных отношениях, ни в деловых отношениях. Возможно, Вы хотите все и сейчас, но потерпите. Вместе с тем, не стоит преувеличивать свои проблемы. Иначе подавленное состояние вызовет депрессии и нездоровый пессимизм. Следите за расходами, лучше скрупулезность сейчас, чем плохое финансовое состояние завтра. Совет: не ввязывайтесь а авантюры.

Водолей

Немного магии Вам в июле не помешает. В июле вы будете жадны – к наслаждению, к жизни, к отношениям. Но стоит вовремя остановиться, чтобы не распылять себя на "все и сразу". Иначе энтузиазма надолго не хватает, и намеченная цель не будет достигнута. Велика вероятность, что в жизнь ворвется новизна – сотрудники, методы, область деятельности, абсолютно неограниченный подход. Главное делать то, чего еще никогда не делали. И да, иногда наглость – это второе счастье. У вас большой запас внутренней энергии, продолжайте вести активный, подвижный образ жизни. Совет: время действовать!

Рыбы

Рыбы, для Вас июль – это время трансформации. Отношения в семье, на работе достигают своего пика. И потом перемены (любовь с первого взгляда, освобождение, женитьба, развод и т. д.) А вот какой будет результат перемен –покажет жизнь. Следите за здоровьем, ведь изменения тоже не всегда бывают положительными. Прислушайтесь к советам врача, как никогда. Финансовая ситуация – стабильно спокойно. Хотя повышения доходов не предвидится, однако это дает вам возможность обдумать рабочую ситуацию и наработать стратегию для избежания взрывных ситуаций. Совет: не бойтесь перемен, позвольте им произойти.