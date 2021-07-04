Новолуние поможет начать жизнь с чистого листа: гороскоп для всех знаков Зодиака с 5 по 11 июля

Гороскоп на середину лета говорит о том, что наступает сложный и противоречивый период. Ожидается много важных событий и изменений в разных сферах жизни. Июль станет динамичным и напряженным месяцем для большинства представителей зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 5 по 11 июля. Об этом сообщает Lunday.

Овен

Удача и везение будет сопутствовать в предпринимательстве, дополнительной работе и на собеседованиях. В карьере тоже ждет подъем. Новолуние 10 июля может принести конфликты с ближними и это коснется как семейных, так и пар, которые недавно образовались. Основная причина ссор – разные взгляды на ситуацию. Всем влюбленным примирение принесет воскресенье.

Телец

Понедельник окажется самым счастливым днем – решайте важные задачи, начинайте новые проекты и меняйте свою жизнь. В середине недели успех ждет в финансовой сфере. На собеседованиях ждет успех. В конце недели проведите время с дорогими вам людьми, особое везение ждет в романтических встречах.

Близнецы

Все задуманное будет получаться почти само по себе. Первая половина недели станет удачной во всех начинаниях – от взаимоотношений до собственного бизнеса. Вторая половина будет приятной для бизнес-переговоров и заключения выгодных сделок. Можно сделать дорогую покупку – она не разочарует.

Рак

В понедельник ожидайте сюрприз от единомышленников – помогут и советом, и действиями. Со вторника по четверг работоспособность немного снизится, не берите на себя слишком много обязанностей. 9 и 10 июля станут самыми удачными днями. У противоположного пола будете пользоваться популярностью. Выходные посвятите финансовым вопросам и покупкам.

Лев

В начале неделе не упрямьтесь и не настаивайте на своей точке зрения в рабочем разговоре – получите репутацию упрямца и жесткого человека. Три дня потом – больше общайтесь, это принесет полезные знакомства. 9 и 10 июля постарайтесь отдохнуть как следует. В воскресенье ожидайте приятные события.

Дева

В начале недели посвятите себя решению важным вопросам в госинстанциях, и в деловых переговорах. Вторник-четверг – избегайте контактов по работе, могут быть трудности в бизнесе, не пытайтесь настоять на своем. В конце недели отдохните в компании единомышленников. В воскресенье просто расслабьтесь, например, в СПА-салоне.

Весы

Приложите максимальные усилия в первой половине недели в профессиональной сфере или поищите дополнительный заработок. Средства на этой неделе стоит вкладывать в рекламу. В пятницу день будет не самый удачный – могут быть препятствия в любых начинаниях.

Скорпион

Воздержитесь в понедельник от поездок за рулем. Могут возникнуть неожиданные проблемы. С 6 по 8 июля придется восстанавливать расшатанные нервы. Вторая половина недели принесет удачу в личной жизни, и в профессиональном плане. Это поможет восстановить душевное равновесие. В воскресенье постарайтесь сдержать не самые лучшие свои порывы, чтобы не получить очень неприятную ссору.

Стрелец

Неделя начнется спокойно и размеренно, Стрельцы будут заняты решением насущных задач. С вторника возможно ухудшение самочувствия, а также различные неурядицы почти во всех сферах жизни. После Новолуния все придет в норму, и настроение помогут поднять друзья. На выходные можете планировать любые дела – удача будет на вашей стороне.

Козерог

У одиноких Козерогов на этой неделе возможна важная встреча, которая принесет счастье. Пары, которые в ссоре, смогут достичь взаимопонимания и гармонии. В пятницу и субботу придержите эмоции и будьте осторожны – возможны ссоры с близкими, задержки в делах и нарушение планов. В воскресенье проведите время с родственниками или семьей.

Водолей

В понедельник воздержитесь от критики и напоминания об ошибках близкому человеку. Если не сдержитесь – получите грандиозный скандал. У одиноких Водолеев возможна неожиданная встреча во вторник или среду – этот человек может стать вашей судьбой. Конец недели будет напряженным – возможны ссоры, держите себя в руках.

Рыбы

Начало недели принесет прилив сил и новые полезные деловые знакомства. Ближе к четвергу повысится риск ссор с близкими людьми, даже если ничего ранее не предвещало. пятницу и на выходных стоит обратить внимание на личную жизнь – у одиноких есть шанс познакомиться с потенциальной "второй половиной".