Таро-гороскоп на 29 липня: у Козерогів розпочнеться нове життя, а Овни нарвуться на проблеми

29 липня у Овнів можуть розпочатися проблеми, а Козерогам та Ракам дуже пощастить. Початок тижня буде насиченим та цікавим.

Овен

Вам випала карта "Вежа". А це означає, що новий день підкине нові проблеми. Намагайтеся реагувати на непередбачені ситуації спокійно.

Телець

Ваша карта на 29 липня - "Сила". Ви зможете дуже високо злетіти. Однак не забувайте, наскільки важливо зберігати баланс. Постарайтеся не злякати свою удачу.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Десятка Мечів". Всесвіт може вас серйозно провчити. Час засвоїти уроки та рухатися далі, але цього не станеться, якщо ви не зможете визнати помилки.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Сімка Кубків". Цей день готує вам особливий сюрприз. Насолоджуйтесь своїм везінням і не бійтеся мріяти, настав час розширювати горизонти.

Лев

Ваша картка на понеділок - "Двійка Мечів". Якщо ви самотні та вже давно думали про пошук другої половинки - дійте. Однак не варто обирати того, хто схожий на вас, не бійтеся протилежностей.

Діва

Вам випала карта "Королева Кубків". Намагайтеся не витрачати весь свій час на оточуючих. Ви надто багато віддаєте, проте забуваєте, що ваші ресурси та сили можуть закінчуватися.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Десятка Жезлів". Чи не втікайте від реальності. Настав час зняти рожеві окуляри та дізнатися всю правду. Звичайно, простіше вдавати, що нічого не відбувається, але це дуже небезпечно.

Скорпіон

Ваша карта на 29 липня - "Королева Жезлів". Настав час підіймати самооцінку. Вірте у свої сили та знайте, що ви здатні багато на що. Важливо лише відкинути страхи та забути про сумніви.

Стрілець

Вам випала карта "Туз Пентаклів". Новий день подарує вам нові пригоди. І лише вам вирішувати, в якому напрямку рухатись далі. Обирайте те, що вам подобається.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Пентаклів". Ваше життя наповниться щастям та чудовими можливостями. Не витрачайте час на дрібниці, у понеділок ви зможете почати щось грандіозне.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Туз Кубків". Намагайтеся зосередитися на своїх справах. Хтось намагатиметься відволікти вас від найважливішого, і якщо ви не зумієте дати відсіч, то багато чого втратите.

Риби

Ваша кара на понеділок - "Паж Мечів". Подумайте, на що ви чекаєте від цього дня. Не забувайте складати чіткий план та дотримуватись графіків. Намагайтеся діяти осмислено і без поспіху.