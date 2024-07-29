Таро-гороскоп на неделю: Раки услышат хорошие новости, а Стрельцы останутся с пустым кошельком

Новая неделя, с 29 июля по 4 августа, подарит радость Ракам и Весам, а Львам и Стрельцам стоит быть осторожнее.

Что сулит полный Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Карты Таро сулят вам неделю больших и маленьких сюрпризов. Вам повезет на работе, а также вы сможете насладиться гармонией в отношениях с любимым человеком. Если же вы еще не встретили свою вторую половинку, то постарайтесь проводить больше времени с друзьями.

Телец

Постарайтесь сохранять позитивный настрой. Вы сможете решить любые сложные задачи, которые подготовила для вас эта неделя. Важно лишь заручиться поддержкой близких, обязательно не жалейте для них добрые слова.

Близнецы

Эти дни будут насыщенными и продуктивными. Если вы серьезно отнесетесь к своим обязанностям и обещаниями, которые вы давали людям, все будет хорошо. К концу недели вы сможете расслабиться и насладиться результатами своих стараний.

Рак

Карты Таро сулят вам большое чудо. Вы услышите прекрасные новости, а также сможете закрутить роман, который подарит вам немало радости. Кроме этого, вы сможете забыть о проблемах с деньгами, появится новый источник дохода.

Лев

Начало недели может быть очень напряженным. Осторожнее с авантюрами и рисками, они едва ли помогут вам добиться желаемого. Ближе к выходным буря утихнет, вы получите шанс отправиться в путешествие или же просто весело провести время.

Дева

Карты Таро сулят вам редкий шанс. На этой неделе у вас появится возможность кардинально все изменить. Для этого стоит приложить немного усилий, слушайте советы и замечания, не игнорируйте конструктивную критику и научитесь признавать неправоту.

Весы

Судьба готовит для вас кое-что особенное. Эти семь дней будут интересными, вам точно не удастся сидеть без дела. Однако все события будут хорошими, неудачи и проблемы обойдут вас стороной, не переживайте.

Скорпион

Постарайтесь держать себя в руках. Небольшие трудности могут сильно вас огорчить, из-за чего вы потеряете желание двигаться дальше. Однако не стоит отчаиваться, эта игра еще не закончилась, вы точно не проиграли.

Стрелец

Карты Таро советуют вам беречь свои деньги. Экономьте и откажитесь от необдуманных покупок. Все дело в том, что в ближайшие дни вас кто-то попытается обвести вокруг пальца. Не давайте врагам поводов для радости.

Козерог

В ваших руках может внезапно оказаться слишком много власти. И есть большая вероятность того, что успех вскружит вам голову. Воздержитесь от необдуманных решений и голословных высказываний. Не стоит нарушать правила.

Водолей

Не бойтесь рисковать. Эта неделя станет вашим звездным часом, если у вас получится решиться на перемены. Если вам предложат новую работу или же другую должность - не торопитесь отказываться. Вам стоит проверить свои силы.

Рыбы

Пришло время пересмотреть свою стратегию. Вам стоит решиться на серьезный шаг, если вы мечтаете об успехе. Доверяйте инстинктам и своей интуиции. Вы сможете решить все вопросы и даже выделить время на отдых.