Таро-гороскоп на тиждень: у Львів розпочнеться "чорна смуга", а Водолії отримають шанс розбагатіти

Овен

Готуйтеся до приголомшливого тижня! На вас чекає неймовірний шанс. Ви зможете досягти небувалих висот у кар'єрі. Крім цього, у стосунках з близькими на вас чекають приємні сюрпризи. Налаштуйтеся на хвилю позитиву.

Телець

Чи не втрачайте свій оптимізм. Цей тиждень, як обіцяють карти Таро, може підкинути вам непрості виклики. Вам потрібно їх прийняти, не бійтеся відповідальності. Ви зможете з упевненістю подолати всі труднощі, вірте у себе.

Близнюки

Цей тиждень подарує вам чимало нагод для щастя. Всесвіт вирішив вас казково ощасливити. Радісні події та гарні новини затьмарять усе погане, що вам довелося пережити у минулому.

Рак

Настав час змін. Карти Таро вказують на те, що цей тиждень буде для вас доленосним. Налаштовуйтесь на позитивну хвилю і забудьте про негатив, женіть геть усі погані думки та сумніви.

Лев

Не забувайте про свої цілі, проте подбайте про своє здоров'я. Карти Таро обіцяють вам початок "чорної смуги". Проблем буде чимало, проте ви зможете з ними впоратися, якщо навчитеся визнавати помилки.

Діва

Цей тиждень готує вам чимало сюрпризів. Ви зможете покращити своє фінансове становище і нарешті задуматися про глобальні звершення. Крім того, ваше вміння знайти компроміс допоможе подолати сімейні проблеми.

Терези

На вас чекає період великої радості. Зосередьтеся на своїх на цілях, ви вже близькі до успіху. Не витрачайте час на дрібниці та займайтеся тим, що справді важливо.

Скорпіон

Насолоджуйтесь фантастичним тижнем. Ви зможете познайомитися з гарною людиною. Крім цього, найближчими днями всі суперечки та скандали обійдуть вас стороною. Навіть якщо хтось намагатиметься вас провокувати – ігноруйте ці нападки, вони нічим вам не загрожують.

Стрілець

Наполеглива праця приведе вас до кар'єрного зльоту. Крім цього, карти Таро обіцяють вам шанс порозумітися з близькими, які чомусь на вас ображалися. Ви зможете підібрати правильні слова і закопати сокиру війни.

Козоріг

На вас чекають хороші новини. Друга половинка може здивувати вас сюрпризами. Якщо ж ви самотні - не відкидайте запрошення на побачення та не бійтеся нових стосунків.

Водолій

Налаштуйтеся на продуктивний тиждень. Вам варто приділити якнайбільше свого часу роботі та кар'єрі. Карти Таро обіцяють вам великі успіхи. Окрім цього, ви отримаєте шанс розбагатіти.

Риби

Цей тиждень подарує вам результати ваших старань. Якщо ви не боролися за щастя та місце під сонцем - нагороди не буде. Однак якщо ви вперто працювали - готуйтеся до подарунків від долі.