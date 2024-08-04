Таро-гороскоп на 5 серпня: Тільці отримають нагороду від Всесвіту, а Раків наздоженуть невдачі

У понеділок, 5 серпня, Раки та Риби зіткнуться з проблемами. А Тільці зловлять успіх за хвіст.

Що всім знакам Зодіаку обіцяє Таро-гороскоп на понеділок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango .

Овен

Ваша карта на 5 серпня - "Поміркованість". Будьте терплячими та не дозволяйте імпульсивним вчинкам усе зіпсувати. Вам необхідно провести цей день спокійно.

Телець

Вам випала карта "Зірка". Всесвіт вирішив дуже щедро нагородити вас. Розділіть свою радість з оточуючими, подарувати щастя тим, хто цього заслуговує.

Близнюки

Ваша картка на понеділок - "Диявол". Не думайте про погане, негатив лише завадить вам рухатися вперед. Зосередьтеся на чомусь хорошому, знайдіть своє джерело радості.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Колесо Фортуни". У цей день вам здасться, що удача від вас відвернулася. Однак це не так, проаналізуйте події та ви зрозумієте, що не варто згущувати фарби.

Лев

Ваша карта на 5 серпня - "Правосуддя". Приготуйтеся до того, що деякі ситуації здадуться вам максимально несправедливими. І якщо ви готові боротися, починайте діяти, все можна виправити.

Діва

Вам випала карта "Імператриця". Виявіть турботу та співчуття. Допоможіть тим, хто потребує вашої допомоги, проте не забувайте і про себе. Знайдіть час для відпочинку.

Терези

Ваша карта на понеділок - "Туз жезлів". А це означає, що вам більше не потрібно ховатися в тіні. У вашому житті починаються по-справжньому цікаві та радісні події.

Скорпіон

Вам випала карта "Двійка Жезлів". Не піддавайтеся паніці. Цей день може стати непростим і навіть сумним. Однак ви зможете з усіма впоратися, якщо візьмете вирішення проблем під свій контроль.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Світ". Займіться чимось для душі та саморозвитку. Цього дня вам потрібно знайти джерело знань та натхнення.

Козоріг

Ваша карта на 5 серпня - "Туз Мечів". Не бійтеся сили, яка зосереджена у ваших руках. Ви готові до великих перемог та зльотів. Стати лідером і ведіть за собою людей.

Водолій

Вам випала карта "Маг". День буде цікавим. Пора прийняти всі свої плюси та мінуси. Знімайте рожеві окуляри та дайте своєму життю адекватну оцінку.

Риби

Ваша картка на понеділок - "Десятка Мечів". Вам доведеться поставити крапку в історії, яку ви дуже цінували. Попрощайтеся з минулим і не забувайте, що незабаром успіх до вас повернеться.