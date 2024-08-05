Таро-гороскоп на неделю: у Львов начнется "черная полоса", а Водолеи получат шанс разбогатеть

Овен

Готовьтесь к потрясающей неделе! Вас ждет невероятный шанс. Вы сможете добиться небывалых высот в карьере. Кроме этого, в отношениях с близкими вас ждут приятные сюрпризы. Настройтесь на волну позитива.

Телец

Не теряйте свой оптимизм. Это неделя, как указывают карты Таро, может подбросить вам непростые вызовы. Вам нужно их принять, не бойтесь ответственности. Вы сможете с уверенностью преодолеть все трудности, верьте в себя.

Близнецы

Эта неделя подарит вам немало поводов для счастья. Вселенная решила вас сказочно осчастливить. Радостные события и хорошие новости затмят все плохое, что вам пришлось пережить в прошлом.

Рак

Настало время перемен. Карты Таро указывают на то, что эта неделя будет для вас судьбоносной. Настраивайтесь на позитивную волну и забудьте о негативе, гоните прочь все плохие мысли и сомнения.

Лев

Не забывайте о своих целях, однако позаботьтесь о своем здоровье. Карты Таро сулят вам начало "черной полосы". Трудностей будет немало, однако вы сможете с ними справиться, если научитесь признавать ошибки.

Дева

Эта неделя готовит для вас немало сюрпризов. Вы сможете улучшить свое финансовое положение и наконец-то задуматься о глобальных свершениях. Кроме этого, ваше умение найти компромисс поможет преодолеть семейные проблемы.

Весы

Вас ждет период большой радости. Сосредоточьтесь на своих на целях, ві уже близки к успеху. Не тратьте время на пустяки и занимайтесь тем, что действительно важно.

Скорпион

Наслаждайтесь фантастической неделей. Вы сможете познакомиться с хорошим человеком. Кроме этого, в ближайшие дни все споры и скандалы обойдут вас стороной. Даже если кто-то будет пытаться вас провоцировать - игнорируйте эти нападки, они ничем вам не грозят.

Стрелец

Упорный труд приведет вас к карьерному взлету. Кроме этого, карты Таро сулят вам шанс найти общий язык с близкими, которые почему-то на вас обижались. Вы сумеете подобрать правильные слова и зарыть топор войны.

Козерог

Вас ждут хорошие новости. Вторая половинка может удивить вас сюрпризами. Если же вы одиноки - не отбрасывайте приглашения на свидания и не бойтесь новых отношений.

Водолей

Настройтесь на продуктивную неделю. Вам стоит уделить как можно больше своего времени работе и карьере. Карты Таро сулят вам большие успехи. Кроме этого, вы получите шанс разбогатеть.

Рыбы

Эта неделя подарит вам результаты ваших стараний. Если вы не боролись за счастье и место под солнцем - награды не будет. Однако если же вы упорно трудились - готовьтесь к подаркам от судьбы.