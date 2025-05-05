Таро-гороскоп на тиждень. У кого збудеться заповітна мрія, а кому потрібно вийти із зони комфорту

Цього тижня, який розпочався 5 травня і триватиме до 11 травня, карти Таро відкривають нові можливості та попереджають про важливі зміни. На когось чекає кар'єрний прорив, на когось нове кохання або несподіване рішення, яке змінить усе. Астрологи радять прислухатися до підказок інтуїції та не боятися робити перший крок.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Колісниця

Ви сповнені рішучості та внутрішньої сили - час це використати. Карта Таро, яка випала вам, закликає до активних дій і досягнення амбітної мети. Виберіть виклик, що надихає, і повністю віддайтеся йому. Ви здатні на більше, ніж думаєте.

Телець

Карта Таро: Ієрофант

Цього тижня зверніть увагу на традиції, стабільність і духовні цінності. Ви сильні в побудові зв'язків і підтримці структури. Приєднайтеся до спільноти, яка вам близька за духом. Це зміцнить ваше почуття мети та внутрішню опору.

Близнюки

Карта Таро: Паж Кубків

Тиждень з 5 по 11 травня - чудовий час для творчості, ностальгії та гри. Згадайте, що приносило вам радість у дитинстві, і поверніться до цього. Ваш внутрішній світ багатий і вартий уваги. Там джерело натхнення і легкості.

Рак

Карта Таро: Лицар Кубків

Цього тижня дайте свободу своїй романтичній і чуттєвій натурі. Живіть як у кіно - з ніжністю, емоціями та красою моменту. Зізнайтеся в почуттях, організуйте побачення або створіть романтичну атмосферу вдома. Ваша відкритість до любові може привернути до вас потрібну людину.

Лев

Карта Таро: Смерть

Цей тиждень - час глибоких змін і оновлення. Відпустіть старі звички, ідеї або зв'язки, які вам більше не служать. Звільніть місце для чогось нового, потужнішого. Це початок вашого внутрішнього переродження.

Діва

Карта Таро: Двійка Жезлів

Ви прагнете чіткості, але цього тижня дозвольте собі сумніви. Не поспішайте з рішеннями - краще ставити запитання, ніж робити хибні кроки. Прислухайтеся до себе і дайте час на роздуми. У результаті ви знайдете більш правильний шлях.

Терези

Карта Таро: Шістка Мечів

Настав момент попрощатися з чимось, що вичерпало себе. Це може бути непросто, але ви знаєте, що так буде краще. Використовуйте свою аналітичну сторону, щоб діяти чітко і без емоцій. Попереду полегшення і нові горизонти.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Монет

Ви - майстер перетворень і завжди готові почати з чистого аркуша. Цього тижня настав час для нового старту у сфері грошей, роботи, здоров'я або дому. Зробіть перший крок - і він приведе вас до довготривалого успіху. Ви готові до зростання.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів

Ви чарівні, але всередині - справжній боєць. Цього тижня необхідно твердо відстоювати свої інтереси та не боятися конфронтацій. Карта Таро, яка випала, надає вам силу говорити прямо і діяти рішуче. Не стримуйте себе - боріться за те, що вам важливо.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Хоча ви і здаєтеся серйозним, у вас є тепла і мрійлива сторона. Цього тижня дозвольте бути емоційним, ділитися мріями та підтримувати близьких. Ваші щирість і гумор здатні об'єднувати. Відкритість - це зближувальна сила.

Водолій

Карта Таро: Шістка Жезлів

Вам цього тижня щастить - сміливо користуйтеся цим! Вірте у свою вдачу, дійте сміливо, ризикуйте і влаштуйте пригоду. Ви на підйомі, і це чудовий час, щоб ділитися успіхом з іншими. Ваша щирість і доброта приваблюють удачу - прийміть цей подарунок.

Риби

Карта Таро: Туз Жезлів

Настав час для свіжого старту. Тиждень ідеальний для початку нового хобі, проєкту, подорожі або навіть стилю життя. Довіртеся течії та сміливо рухайтеся вперед - на вас чекає щось, що наснажує. Цей новий початок принесе радість і оновлення.