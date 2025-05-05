Понеділок - нове життя: які знаки Зодіаку почнуть все з чистого аркуша

Перший день цього тижня може стати тим самим моментом, після якого вже не хочеться озиратися назад. Гороскоп на 5 травня обіцяє чотирьом знакам Зодіаку, що перед ними відкриються нові двері, з’являться шанси, на які вони давно чекали.

Козоріг

Для вас усе зміниться поступово, але впевнено, понеділок стане точкою старту у напрямку, на який ви давно не наважувались. Ви почуватиметесь зібрано, і саме ця чіткість допоможе діяти без паніки та сумнівів. Якщо ви давно хотіли щось почати "з нуля" - цей час ідеально підходить для першого кроку.

Овен

Усе, що вас стримувало, раптом не матиме значення. Ви відчуєте полегшення, ніби важкий емоційний тягар нарешті можна зняти, понеділок принесе не так конкретну подію, як нове бачення себе. Ви почнете ставитися до речей простіше, сміливіше й з більшим прийняттям того, ким є, це стане початком особливого періоду.

Лев

Усе, що вас стримувало останнім часом, зникне. Понеділок принесе натхнення і впевненість, ви згадаєте, як це - бути господарем власного життя, приймати рішення без сумнівів і діяти з вогнем у серці. У цей день особливо сильними будуть енергії творчості, сили волі та бажання щось змінити у зовнішності чи стилі життя. - слухайте своє серце.

Рак

Останнім часом ви могли почуватись пригніченими або розгубленими. Але з понеділка з’явиться внутрішнє відчуття, ніби все стає на свої місця. Ви відчуєте легке емоційне оновлення, яке стане ковтком свіжого повітря. Якщо ви давно чекали на момент, коли стане легше - ось він, не проґавте цей шанс і спробуйте почати все з чистого аркуша.