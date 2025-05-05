Таро-гороскоп на неделю. У кого сбудется заветная мечта, а кому нужно выйти из зоны комфорта

На этой неделе, которая началась 5 мая и продолжится до 11 мая, карты Таро открывают новые возможности и предупреждают о важных изменениях. Кого-то ждет карьерный прорыв, кого-то новая любовь или неожиданное решение, которое изменит все. Астрологи советуют прислушиваться к подсказкам интуиции и не бояться делать первый шаг.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Колесница

Вы полны решимости и внутренней силы - пора это использовать. Карта Таро, которая выпала вам, призывает к активным действиям и достижению амбициозной цели. Выберите вдохновляющий вызов и полностью отдайтесь ему. Вы способны на большее, чем думаете.

Телец

Карта Таро: Иерофант

На этой неделе обратите внимание на традиции, стабильность и духовные ценности. Вы сильны в построении связей и поддержании структуры. Присоединитесь к сообществу, которое вам близко по духу. Это укрепит ваше чувство цели и внутреннюю опору.

Близнецы

Карта Таро: Паж Кубков

Неделя с 5 по 11 мая - чудесное время для творчества, ностальгии и игры. Вспомните, что доставляло вам радость в детстве, и вернитесь к этому. Ваш внутренний мир богат и достоин внимания. Там источник вдохновения и легкости.

Рак

Карта Таро: Рыцарь Кубков

На этой неделе дайте свободу своей романтической и чувственной натуре. Живите как в кино - с нежностью, эмоциями и красотой момента. Признайтесь в чувствах, организуйте свидание или создайте романтическую атмосферу дома. Ваша открытость к любви может привлечь к вам нужного человека.

Лев

Карта Таро: Смерть

Эта неделя - время глубоких изменений и обновления. Отпустите старые привычки, идеи или связи, которые вам больше не служат. Освободите место для чего-нибудь нового, более мощного. Это начало вашего внутреннего перерождения.

Дева

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы стремитесь к четкости, но на этой неделе позвольте себе сомнения. Не спешите с решениями - лучше задавать вопросы, чем делать ложные шаги. Прислушайтесь к себе и дайте время на размышления. В результате вы найдете более верный путь.

Весы

Карта Таро: Шестерка Мечей

Настал момент попрощаться с чем-то исчерпавшим. Это может быть непросто, но вы знаете, что так будет лучше. Используйте свою аналитическую сторону, чтобы действовать четко и без эмоций. Впереди облегчение и новые горизонты.

Скорпион

Карта Таро: Туз Монет

Вы - мастер преобразований и всегда готовы начать с чистого листа. На этой неделе пришло время для нового старта в сфере денег, работы, здоровья или дома. Сделайте первый шаг - и он приведет вас к долговременному успеху. Вы готовы к росту.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Мечев

Вы очаровательны, но внутри - настоящий боец. На этой неделе следует твердо отстаивать свои интересы и не бояться конфронтаций. Карта Таро, которая выпала, придает вам силу говорить прямо и действовать решительно. Не сдерживайте себя - боритесь за то, что вам важно.

Козерог

Карта Таро: Девятка Кубков

Хотя вы и кажется серьезным, у вас есть теплая и мечтательная сторона. На этой неделе позвольте быть эмоциональным, делиться мечтами и поддерживать близких. Ваши искренность и юмор способны объединять. Открытость - это сближающая сила.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Вам на этой неделе везет - смело пользуйтесь этим! Верьте в свой нрав, действуйте смело, рискуйте и устройте приключение. Вы на подъеме, и это отличное время, чтобы делиться успехом с другими. Ваша искренность и доброта привлекают удачу - примите этот подарок.

Рыбы

Карта Таро: Туз Жезлов

Настало время для свежего старта. Неделя идеальна для начала нового хобби, проекта, путешествия или даже стиля жизни. Доверьтесь течению и смело двигайтесь вперед - вас ждет что-то вдохновляющее. Это новое начало доставит радость и обновление.