Остання Повня 2024 року. Астролог дала важливі поради, які не варто ігнорувати

Вже цієї неділі, 15 грудня, настає остання Повня цього року. Втім, це не єдине, що варто врахувати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що принесе Повня та як провести цей день.

Прогноз астропогоди на 15 грудня

"Попри те, що 15 грудня Меркурій стає директним, ще діє його тіньовий період, через що не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - попередила Соловйова.

А через ретроградність Марсу астролог радить відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, купівлі автомобілів, ініціювання судових розглядів і позовів, далеких поїздок і першого у житті використання зброї, початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі.

"Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи та значні фізичні навантаження", - зазначила експерт.

Окрім цього, 15 грудня настає остання Повня цього року. Її точна фаза - 11:02 за київським часом. І жінки, як пояснила Соловйова, відчувають дію Повні гостріше, аніж чоловіки.

Головні поради на Повню такі:

е піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик

завершуйте початі раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги

боріться зі спокусами, особливо з бажанням насолоджуватися владою над іншими людьми.

"Самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. Але за швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Терпіння та миролюбство - основний девіз дня", - пояснила астролог.

Гороскоп на 15 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

15 грудня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - радить Соловйова.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити золоті прикраси", - резюмувала вона.