Таро-гороскоп на тиждень: які знаки Зодіаку знайдуть щастя, а які - втратять усе, що мають

Новий тиждень, з 29 квітня до 5 травня, може здивувати представників деяких знаків Зодіаку. Проте пощастить не всім. Хтось буде радіти чудовим змінам, а хтось ризикує все втратити і впасти на дно.

Що обіцяє гороскоп-Таро на тиждень, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

На вас чекає вдалий тиждень. Ваші оригінальні ідеї помітять та дуже високо оцінять. Нові можливості, які подарує вам доля, можуть призвести до кар'єрного зльоту.

Також ви зможете непогано заробити. Однак до кінця тижня вас здолає втома. Карти Таро радять берегти сили та не намагатися зробити все й одразу. Не поспішайте, ви все встигнете і без зайвої метушні.

Телець

Ви зможете радіти та веселитися, проте не забувайте про свою головну мету. У вас буде шанс досягти бажаного, важливо лише вчасно взятися за справу. Також на вас чекають хороші новини - хтось із родичів вас приємно здивує.

Будьте обережні з поспішними рішеннями. Аналізуйте всю інформацію та не поспішайте вірити тим, хто намагається у чомусь вас переконати. Зважуйте всі "за" та "проти", а також не соромтеся просити поради.

Близнюки

Намагайтеся економити гроші. Вам не загрожують проблеми, проте зайві витрати завдадуть неприємностей, пам'ятайте про це. Карти Таро обіцяють вам тиждень випробувань спокусами.

Не йдіть на поводу у миттєвих бажань, а також стримуйте емоції, коли говоритимете з колегами та друзями. Не гримайте на тих, хто на це зовсім не заслуговує. Часом варто промовчати.

Рак

Цього тижня вам варто більше спілкуватися з людьми. Проведіть час із друзями, не забувайте обговорювати плани з колегами та ділитесь своїми думками з тими, кого любите.

Слідкуйте за своїми речами та не залишайте їх без нагляду. Ви можете щось втратити, проте уникнути проблем легко - просто не втрачайте пильності. В іншому неприємності вам не загрожують.

Лев

На вас чекає несподіваний прибуток. Швидше за все, ви отримаєте нагороду за те, що зробили в минулому, і вже забули про це. Не варто принижувати свої заслуги, приймайте похвалу, але не задирайте носа.

Карти Таро вказують, що незабаром вам варто взяти паузу і трохи відпочити. І якщо вас запросять на прогулянку або в подорож - погоджуйтесь, на вас чекає маса приємних вражень.

Діва

Найближчими днями ви можете зважитися на дуже сміливий вчинок. Поговоріть про свої почуття, зізнайтеся в коханні або озвучте своє невдоволення начальству. У вас є всі шанси на успіх, вас почують та зрозуміють.

Не бійтеся змін і слідуйте за своїм серцем. Поверніть собі віру в диво і не сумнівайтеся в тому, що ви заслуговуєте на щастя. Як тільки почнете мислити позитивно, ви отримаєте сюрприз.

Терези

Ви зможете досягти успіху, проте не без допомоги впливових людей. І якщо ви попросите про допомогу, то будьте готові, що незабаром доведеться відповісти тим самим. Пам'ятайте про ефект бумеранга і не забувайте про тих, хто допоміг вам високо злетіти.

Тренування та йога принесуть вам користь. Подбайте про своє здоров'я, частіше гуляйте на свіжому повітрі та не лінуйтеся. Цього тижня вам точно не варто сидіти у чотирьох стінах.

Скорпіон

Карти Таро радять вам відкласти усі важливі справи. Ви можете зробити помилку, якщо довіритеся не тій людині. Крім того, вам точно не варто погоджуватися на переїзд.

А ось у стосунках з близькими людьми на вас чекають приємні сюрпризи. Підтримка та турбота, якою вас оточать, будуть дуже доречними.

Стрілець

Самодисципліна та самоконтроль приведуть вас до успіху у професійній діяльності. Це вирішить ваші проблеми з фінансами, проте часу на розваги залишиться не так багато, як ви цього хотіли.

Втім, іноді варто чимось жертвувати. Карти Таро радять вам правильно розставляти пріоритети та не забувати про свої мрії. Дійте рішуче і не бійтеся складнощів.

Козоріг

Ви отримаєте важливий знак. Доля вирішила вам допомогти, проте не варто думати, що всі проблеми вирішаться без вашої участі. Ви зможете знайти вихід зі складної ситуації, але якщо знову почнете ходити по лезу ножа - всі старання будуть марними.

Постарайтеся не впасти на дно. Перед вами відкриються нові можливості, важливо лише перечекати небезпечний період та не поспішати з рішеннями.

Водолій

Цього тижня ви можете засмутитися через раптові витрати. Однак не шкодуйте грошей на вирішення проблем, лікування та допомогу близькими. Заощадження на чорний день важливі, проте навряд чи можна бути готовим до всього на всі 100%.

Будьте терплячими та поважайте думку людей, які знаходяться поряд з вами. Не варто сперечатися та доводити свою правоту. Також придивіться до свого партнера, можливо він причаїв на вас образу.

Риби

Не дозволяйте емоціям впливати на ваші вчинки. І якщо ви зрозумієте, що готові рвати та метати - беріть паузу. Проведіть час з близькими та друзями, це допоможе вам відновити гармонію у душі та радість.

Ви можете отримати несподівані новини, які можуть змінити ваші плани. Будьте готові до змін, усі вони приведуть лише до щастя.