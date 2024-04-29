Таро-гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака найдут счастье, а какие - потеряют все, что имеют

Новая неделя, с 29 апреля по 5 мая, может удивить представителей некоторых знаков Зодиака. Однако повезет не всем. Кто-то будет радоваться чудесным переменам, а кто-то рискует все потерять и упасть на самое дно.

Что сулит гороскоп-Таро на неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вас ждет удачная неделя. Ваши оригинальные идеи заметят и очень высоко оценят. Новые возможности, которые подарит вам судьба, могут привести к карьерному росту.

Также вы сможете неплохо заработать. Однако к концу недели вас одолеет усталость. Карты Таро советуют беречь силы и не пытаться сделать все и сразу. Не торопитесь, вы все успеете и без лишней суеты.

Телец

Вы сможете радоваться и веселиться, однако не забывайте о своей главной цели. У вас будет шанс добиться желаемого, важно лишь вовремя взяться за дело. Также вас ждут хорошие новости - кто-то из родственников вас приятно удивит.

Будьте осторожны с поспешными решениями. Анализируйте всю информацию и не спешите верить тем, кто пытается в чем-то вас убедить. Взвешивайте все "за" и "против", а также не стесняйтесь просить советы.

Близнецы

Постарайтесь экономить деньги. Вам не грозят проблемы, однако лишние траты принесут неприятности, помните об этом. Карты Таро сулят вам неделю испытаний соблазнами.

Не идите на поводу у сиюминутных желаний, а также сдерживайте эмоции, когда будете говорить с коллегами и друзьями. Не грубите тем, кто этого совсем не заслуживает. Порой стоит промолчать.

Рак

На этой неделе вам стоит побольше общаться с людьми. Проведите время с друзьями, не забывайте обсуждать планы с коллегами и делитесь своими мыслями с теми, кого любите.

Следите за своими вещами и не оставляйте их без присмотра. Вы можете что-то потерять, однако избежать проблем легко - просто не теряйте бдительность. В остальном неприятности вам не грозят.

Лев

Вас ждет неожиданная прибыль. Скорее всего, вы получите награду за то, что сделали в прошлом, и уже даже забыли об этом. Не стоит принижать свои заслуги, принимайте похвалу, но не задирайте нос.

Карты Таро указывают на то, что вскоре вам стоит взять паузу и немного отдохнуть. И если вас пригласят на прогулку или в путешествие - соглашайтесь, вас ждет масса приятных впечатлений.

Дева

В ближайшие дни вы можете решиться на очень смелый поступок. Поговорите о своих чувствах, признайтесь в любви или же озвучьте свое недовольство начальству. У вас есть все шансы на успех, вас услышат и поймут.

Не бойтесь перемен и следуйте за своим сердцем. Верните себе веру в чудо и не сомневайтесь в том, что вы заслуживаете счастье. Как только вы начнете мыслить позитивно, вы получите сюрприз.

Весы

Вы сможете добиться успеха, однако не без помощи влиятельных людей. И если вы попросите о помощи, то будьте готовы, что вскоре придется ответить тем же. Помните об эффекте бумеранга и не забывайте тех, кто помог вам высоко взлететь.

Тренировки и йога принесут вам пользу. Позаботьтесь о своем здоровье, чаще гуляйте на свежем воздухе и не ленитесь. На этой неделе вам точно не стоит сидеть в четырех стенах.

Скорпион

Карты Таро советуют вам отложить все важные дела. Вы можете совершить ошибку, если доверитесь не тому человеку. Помимо этого, вам точно не стоит соглашаться на переезд.

А вот в отношениях с близкими людьми вас ждут приятные сюрпризы. Поддержка и забота, которой вас окружат, будут весьма кстати.

Стрелец

Самодисциплина и самоконтроль приведут вас к успеху в профессиональной деятельности. Это решит ваши проблемы с финансами, однако времени на развлечения останется не так много, как вы этого хотели.

Впрочем, порой стоит чем-то жертвовать. Карты Таро советуют вам правильно расставлять приоритеты и не забывать о своих мечтах. Действуйте решительно и не бойтесь сложностей.

Козерог

Вы получите важный знак. Судьба решила вам помочь, однако не стоит думать, что все проблемы решатся без вашего участия. Вы сможете найти выход из сложной ситуации, но если снова начнете ходить по лезвию ножа - все старания окажутся напрасными.

Постарайтесь не упасть на самое дно. Перед вами откроются новые возможности, важно лишь переждать опасный период и не торопиться с решениями.

Водолей

На этой неделе вы можете огорчиться из-за внезапных трат. Однако не жалейте денег на решение проблем, лечение и помощь близкими. Сбережения на черный день важны, однако едва ли можно быть готовым ко всему на все 100%.

Будьте терпеливы и уважайте мнение людей, которые находятся рядом с вами. Не стоит спорить и доказывать свою правоту. Также присмотритесь к своему партнеру, возможно он затаил на вас обиду.

Рыбы

Не позволяйте эмоциям влиять на ваши поступки. И если вы поймете, что готовы рвать и метать - берите паузу. Проведите время с близкими и друзьями, это поможет вам восстановить гармонию в душе и радость.

Вы можете получить неожиданные новости, которые могут изменить ваши планы. Будьте готовы к переменам, все они приведут лишь к счастью.