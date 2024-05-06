Таро-гороскоп на тиждень: які знаки Зодіаку розбагатіють, а кому чекати нещастя

Найближчий тиждень (з 6 по 12 травня) буде сповнений сюрпризів. Одним знакам Зодіаку можна не думати про погане і чекати на шанс зірвати куш, але деяким варто готуватися до проблем.

Що обіцяє таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на новий тиждень, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Незабаром вам дуже пощастить. Ви зможете розбагатіти та знайти себе в новій сфері. Не бійтеся своїх бажань та не тікайте від відповідальності. Намагайтеся тримати все під контролем, тоді цей тиждень подарує лише щастя.

Телець

З понеділка у ваше життя увірвуться цікаві пригоди. Однак у гонитві за позитивом ви можете упустити щось дуже важливе. Відмовтеся від зайвих витрат і необдуманих вчинків. Ви ризикуєте сильно помилитися та наламати чимало дров.

Близнюки

На вас чекає тиждень, повний чудових можливостей. Вам пощастить на роботі, можливе просування кар'єрними сходами. Не відкладайте важливі справи до нових віників і робіть все та одразу. Так ви зможете втілити в життя всі свої плани та насолодитися блискучим результатом.

Рак

Налаштуйтеся на позитив та думайте про майбутнє. Ви можете "запрограмувати" себе на щастя, але для цього доведеться приміряти роль лідера. Можливо, вона вам сподобається. Однак через це ви можете посваритися з родичами, не всі будуть раді вашому успіху.

Лев

Новий тиждень буде вдалим. Карти Таро обіцяють вам пригоди та подорожі. Однак не варто кидатися у вир із головою і "забивати" на інші справи. Зберігайте баланс, не варто перекладати відповідальність на когось іншого, це призведе лише до труднощів і конфліктів.

Діва

На вас чекає багато сюрпризів. Є шанс того, що вам на голову впаде велика сума. Інвестуйте шалені гроші у розвиток своїх навичок та покращення життєвих умов. А ось від авантюр та небезпечних розваг точно варто відмовитися.

Терези

На вас чекає спокійний і розмірений тиждень. Проведіть час зі своєю коханою людиною, це допоможе зміцнити ваші стосунки. Покажіть, що ви хочете і можете слухати чужу думку. Пошук компромісу та гнучкі рішення допоможуть вам у вирішенні спірних ситуацій.

Скорпіон

Карти Таро вказують на те, що ви отримаєте привабливу пропозицію. Вона може зачіпати вашу кар'єру або стосунки. Однак не поспішайте погоджуватися, якщо не вірите в успіх такої угоди на 100%. Є ризик того, що ви сильно пошкодуєте про своє рішення, якщо воно буде імпульсним.

Стрілець

Новий тиждень буде веселим та яскравим. Ви зможете втілити у життя всі свої плани, часу вистачить ще на відпочинок. Відмовтеся від шкідливих звичок і обов'язково зробіть щось корисне для свого організму, турбота про здоров'я дуже важлива.

Козоріг

На вас чекає плідний тиждень, ви зможете багато чого досягти. Карти Таро вказують на те, що ви злетите на вершину, якщо виявите компетентність та працьовитість. Старання принесуть заслужений прибуток. А ось стосунки з коханою людиною можуть дати тріщину.

Водолій

Не сидіть на одному місці та займіться пошуком нових можливостей. Беріться за найскладніші завдання та приймайте всі виклики. Незабаром ви зрозумієте, що недаремно боролися за щастя. Карти Таро обіцяють вам чимало радісних подій.

Риби

У вас з'явиться шанс зробити перезавантаження. Розслабтеся і не намагайтеся плисти проти течії. Займіться улюбленою справою, але не забудьте провести час з близькими. Ймовірно, новий тиждень допоможе вам розкрити якусь важливу таємницю.