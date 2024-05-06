Таро-гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака разбогатеют, а кому ждать несчастья

Ближайшая неделя (с 6 по 12 мая) будет полна сюрпризов. Одним знакам Зодиака можно не думать о плохом и ждать шанса сорвать куш, но некоторым стоит готовиться к проблемам.

Что сулит таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на новую неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вскоре вам очень повезет. У вас появится возможность разбогатеть и найти себя в новой сфере. Не бойтесь своих желаний и не убегайте от ответственности. Постарайтесь держать все под контролем, тогда эта неделя подарит лишь счастье.

Телец

С понедельника в вашу жизнь ворвутся интересные приключения. Однако в погоне за позитивом вы можете упустить что-то очень важное. Откажитесь от лишних трат и необдуманных поступков. Вы рискуете сильно ошибиться и наломать немало дров.

Близнецы

Вас ждет неделя, полная прекрасных возможностей. Вам повезет на работе, возможно продвижение по карьерной лестнице. Не откладывайте важные дела в долгий ящик и делайте все сразу. Так вы сумеете воплотить в жизнь все свои планы и насладиться блестящим результатом.

Рак

Настройтесь на позитив и думайте о будущем. Вы сможете "запрограммировать" себя на счастье, но для этого придется примерить роль лидера. Возможно, она вам понравится. Однако из-за всего этого вы можете поссориться с родственниками, не все будут рады вашему успеху.

Лев

Новая неделя будет удачной. Карты Таро сулят вам приключения и путешествия. Однако не стоит бросаться в омут с головой и "забивать" на другие дела. Сохраняйте баланс, не стоит перекладывать ответственность на кого-то другого, это приведет лишь к трудностям и даже конфликтам.

Дева

Вас ждет много сюрпризов. Есть шанс того, что вам на голову свалится крупная сумма. Инвестируйте шальные деньги в развитие своих навыков и улучшение жизненных условий. А вот от авантюр и опасных развлечений точно стоит отказаться.

Весы

Вас ждет спокойная и размеренная неделя. Проведите время со своим любимым человеком, это поможет укрепить ваши отношения. Покажите,что вы хотите и можете слушать чужое мнение. Поиск компромисса и гибкие решения помогут вам в решении спорных ситуаций.

Скорпион

Карты Таро указывают на то, что вы получите заманчивое предложение. Оно может затрагивать вашу карьеру или же отношения. Однако не спешите соглашаться, если не верите в успех такой сделки на все 100%. Есть риск того, что вы сильно пожалеете о своем решении, если оно будет импульсивным.

Стрелец

Новая неделя будет веселой и яркой. Вы сможете воплотить в жизнь все свои планы, времени хватит еще и на отдых. Откажитесь от вредных привычек и обязательно сделайте что-то полезное для своего организма, забота о здоровье очень важна.

Козерог

Вас ждет плодотворная неделя, вы сможете много добиться многого. Карты Таро указывают на то, что вы взлетите на вершину, если проявите компетентность и трудолюбие. Старания принесут заслуженную прибыль. А вот отношения с любимым человеком могут дать трещину.

Водолей

Не сидите на одном месте и займитесь поиском новых возможностей. Беритесь за самые сложные задачи и принимайте все вызовы. Вскоре вы поймете, что не зря боролись за счастье. Карты Таро сулят вам немало радостных событий.

Рыбы

У вас появится шанс устроить перезагрузку. Расслабьтесь и не пытайтесь плыть против течения. Займитесь любимым делом, но не забудьте уделить время близким. Скорее всего, новая неделя поможет вам раскрыть какую-то важную тайну.