Таро-гороскоп на тиждень: на Близнюків чекає біда, а на Овнів - перемога

Тиждень з 24 по 30 червня буде незвичайним і дуже насиченим.
Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Metro.
Не здавайтесь, якщо ще не досягали мети. Карти Таро вказують, що вам варто продовжувати боротися. Удача не буде прихильною до вас, якщо ви опустите руки.
Ви могли приховати образу на людину, яка колись не виправдала ваших очікувань. І це почуття не давало вам рухатись вперед. Новий тиждень допоможе вам позбутися вантажу, який тягне вас у минуле
Будьте обережні. Ви можете постраждати через бажання все контролювати. Вам варто змиритися з тим, що багато подій у вашому житті відбуваються незалежно, чи ви хочете цього чи ні. І цього разу на вас чекають пригоди на любовному фронті.
Карти Таро радять вам ще раз обміркувати свої цілі. Можливо, настав час зрушити вектор і вибрати нові орієнтири. Не бійтеся відмовитися від бажань, які насправді вам не потрібні.
Новий тиждень дасть вам шанс забути про все погане. Вирушайте у подорож, якщо випаде така можливість. Не відмовляйтеся від можливості весело провести час, це допоможе вам настроїтись на правильну хвилю.
Не поспішайте з рішеннями. Ви ризикуєте серйозно помилитися, якщо поспішатимете і слухатимете поради не тих людей. Вся правда ховається від вас під великим шаром брехні, не думайте, що все так просто.
Конфлікти можуть сильно вас втомити. Однак цей тиждень допоможе вам усвідомити, що спричинило затяжний період невдач. Зробіть правильні висновки.
Найближчими днями вам буде складно промовчати. І це стане логічним продовженням вашого бажання ховати від усіх свої емоції. Рано чи пізно люди "вибухають", і це найчастіше закінчується з'ясуванням стосунків.
Вам варто визнати, що ви часто діяли імпульсивно. Однак, нові події покажуть, що ви зовсім не помилялися. Прийміть свої рішення та починайте рухатися далі.
Настав час правильно розставити пріоритети. Не варто повністю віддавати усі свої сили роботі. Ви можете знайти своє щастя, важливо лише трохи відволіктися.
Не відмовляйте собі у маленьких радощах життя. Карти Таро вказують на те, що вам варто відпочити. Не треба зациклюватись на негативі.
Процес самоаналізу та усвідомлення може вам багато що змінити. Важливо лише наважитися і почати діяти. Карти Таро свідчать про те, що ви пригнічуєте свої справжні бажання.
До речі, раніше з'явиться Таро-гороскоп на 24 червня.
Крім цього, раніше ми розповідали, що кінець червня подарує велике кохання трьом знакам Зодіаку.