Таро-гороскоп на 24 червня: Тільці закрутять роман, а на Водоліїв чекає неприємний сюрприз

Овен

Вам випала перегорнута карта "Імператриця". Не дозволяйте собі відволікатися на дрібниці. Цього дня ви зможете зробити щось неймовірне, якщо ви перенесете відпочинок на інші дати.

Телець

Вам випала карта "Туз Кубків". У ваше життя увірветься пристрасть. Ви зможете закохатися та віддатися любовним пригодам. Хтось особливий вже поруч.

Близнюки

Вам випала карта "Десятка Мечів". Життя не завжди наповнене радістю та щастям. Іноді вона буває непростою і навіть сумною. Ці неприємності треба прийняти.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Смерть". А це означає, що з понеділка вам точно можна почати змінювати своє життя на краще. Не бійтеся втратити комфорт, ви знайдете ще зручніше місце під сонцем.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Кубків". Подумайте, чи отримуєте у відповідь те добро, яке віддаєте. Швидше за все, ви надто багато жертвуєте заради коханої людини, вона цього не цінує.

Діва

Ваша карта на понеділок - "Королева Пентаклів". Не бійтеся здатися грубою людиною, якщо хтось намагається вас образити. Цього дня вам варто постояти за себе і не чекати, це зробить хтось інший.

Терези

Вам випала карта "П'ятірка Жезлів". Поруч із вами причаївся ворог. Хтось сильно заздрить вашим успіхам. А тому постарайтеся привертати якнайменше уваги, не вихваляйтеся своїми досягненнями.

Скорпіон

Ваша карта на понеділок - "Двійка Пентаклів". Не забувайте про свою другу половинку. Однак пам'ятайте і про те, що ви повинні мати особистий простір.

Стрілець

Вам випала карта "Четвірка Пентаклів". Чим довше ви будете тікати від проблем, тим більше їх стане. Погляньте своїм страхам в обличчя, інакше впоратися з цим буде дуже непросто.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Вежа". Ви близькі до завершення важливого етапу. У цей день ви зможете насолодитися результатами своїх старань і нарешті задуматися про відпочинок.

Водолій

Вам випала карта "Дев'ятка Жезлів". У понеділок ви можете отримати сюрприз, але навряд чи він буде приємним. Будьте готові до потрясінь, вам не варто панікувати.

Риби

Вам випала карта "Імператор". Цього дня вас оточать турботою та теплом. Людина, яку ви не цінуєте, покаже, що ви помилялися. Визнайте помилки.