Таро-гороскоп на неделю: Близнецов ждет беда, а Овнов - победа

Овен

Не сдавайтесь, если еще не достигали цели. Карты Таро указывают на то, что вам стоит продолжать бороться. Удача не будет к вам благосклонной, если вы опустите руки.

Телец

Вы могли затаить обиду на человека, который когда-то не оправдал ваши ожидания. И это чувство не давало вам двигаться вперед. Новая неделя поможет вам избавиться от груза, который тянет вас в прошлое

Близнецы

Будьте осторожны. Вы можете пострадать из-за желания все контролировать. Вам стоит смириться с тем, что многие события в вашей жизни происходят независимо, хотите ли вы этого или нет. И в этот раз вас ждут приключения на любовном фронте.

Рак

Карты Таро советуют вам еще раз обдумать свои цели. Возможно, пора сдвинуть вектор и выбрать новые ориентиры. Не бойтесь отказаться от желаний, которые на самом деле были вам не нужны.

Лев

Новая неделя даст вам шанс забыть обо всем плохом. Отправляйтесь в путешествие, если выпадет такая возможность. Не отказывайтесь от возможности весело провести время, это поможет вам настроиться на правильную волну.

Дева

Не торопитесь с решениями. Вы рискуете серьезно ошибиться, если будете торопиться и слушать советы не тех людей. Вся правда прячется от вас под пеленой лжи, не думайте, что все так просто.

Весы

Конфликты могут сильно вас утомить. Однако эта неделя поможет вам осознать, что стало причиной затяжного периода неудач. Сделайте правильные выводы.

Скорпион

В ближайшие дни вам будет сложно промолчать. И это станет логическим продолжением вашего желания прятать от всех свои эмоции. Рано или поздно люди "взрываются", и это чаще всего заканчивается выяснением отношений.

Стрелец

Вам стоит признать, что вы часто действовали импульсивно. Однако новые события покажут, что вы совсем не ошибались. Примите свои решения и начинайте двигаться дальше.

Козерог

Пришло время правильно расставить приоритеты. Не стоит полностью отдавать все свои силы работе. Вы можете найти свое счастье, важно лишь немного отвлечься.

Водолей

Не отказывайте себе в маленьких радостях жизни. Карты Таро указывают на то, что вам стоит отдохнуть. Не нужно зацикливаться на негативе.

Рыбы

Процесс самоанализа и осознания может вам многое изменить. Важно лиш решиться и начать действовать. Карты Таро указывают на то, что вы подавляете свои истинные желания.