Таро-гороскоп на неделю: Близнецов ждет беда, а Овнов - победа

Неделя с 24 по 30 июня будет необычной и очень насыщенной.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.
Не сдавайтесь, если еще не достигали цели. Карты Таро указывают на то, что вам стоит продолжать бороться. Удача не будет к вам благосклонной, если вы опустите руки.
Вы могли затаить обиду на человека, который когда-то не оправдал ваши ожидания. И это чувство не давало вам двигаться вперед. Новая неделя поможет вам избавиться от груза, который тянет вас в прошлое
Будьте осторожны. Вы можете пострадать из-за желания все контролировать. Вам стоит смириться с тем, что многие события в вашей жизни происходят независимо, хотите ли вы этого или нет. И в этот раз вас ждут приключения на любовном фронте.
Карты Таро советуют вам еще раз обдумать свои цели. Возможно, пора сдвинуть вектор и выбрать новые ориентиры. Не бойтесь отказаться от желаний, которые на самом деле были вам не нужны.
Новая неделя даст вам шанс забыть обо всем плохом. Отправляйтесь в путешествие, если выпадет такая возможность. Не отказывайтесь от возможности весело провести время, это поможет вам настроиться на правильную волну.
Не торопитесь с решениями. Вы рискуете серьезно ошибиться, если будете торопиться и слушать советы не тех людей. Вся правда прячется от вас под пеленой лжи, не думайте, что все так просто.
Конфликты могут сильно вас утомить. Однако эта неделя поможет вам осознать, что стало причиной затяжного периода неудач. Сделайте правильные выводы.
В ближайшие дни вам будет сложно промолчать. И это станет логическим продолжением вашего желания прятать от всех свои эмоции. Рано или поздно люди "взрываются", и это чаще всего заканчивается выяснением отношений.
Вам стоит признать, что вы часто действовали импульсивно. Однако новые события покажут, что вы совсем не ошибались. Примите свои решения и начинайте двигаться дальше.
Пришло время правильно расставить приоритеты. Не стоит полностью отдавать все свои силы работе. Вы можете найти свое счастье, важно лишь немного отвлечься.
Не отказывайте себе в маленьких радостях жизни. Карты Таро указывают на то, что вам стоит отдохнуть. Не нужно зацикливаться на негативе.
Процесс самоанализа и осознания может вам многое изменить. Важно лиш решиться и начать действовать. Карты Таро указывают на то, что вы подавляете свои истинные желания.
К слову, ранее появится Таро-гороскоп на 24 июня.
Кроме этого, ранее мы рассказывали, что конец июня подарит большую любовь трем знакам Зодиака.