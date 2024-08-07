Таро-гороскоп на 8 серпня: Тільці отримають важливий знак, а на Левів чекає підла брехня

Овен

Вам випала карта "Імператриця". Чекайте на несподівані новини. Можливо, у вашій родині назріває поповнення. Спочатку ви будете здивовані, а потім можете зрозуміти, що все змінюється на краще.

Телець

Ваша карта на 8 серпня - "Мир". Ви отримаєте важливий знак, завдяки якому зможете зрозуміти, що на правильному шляху. Продовжуйте рухатися вперед.

Близнюки

Вам випала карта "Диявол". Боріться зі своїми страхами. Ви зможете багато чого досягти, якщо відкинете всі сумніви. Настав час зривати з неба зірки.

Рак

Ваша карта на четвер - "Верховна Жриця". Прислухайтеся до свого голосу. Вам потрібно довіритися інтуїції та не сумніватися у своїх рішеннях.

Лев

Вам випала карта "Вежа". Не вірте всьому, що вам кажуть. Перевіряйте інформацію та виявіть обережність. Хтось спробує вас обдурити.

Діва

Ваша карта на 8 серпня - "Місяць". День буде дуже цікавим. Ви зможете розкрити велику таємницю. Звичайно, це не всім сподобається, але вам не потрібно відступати.

Терези

Вам випала карта "Закохані". Налаштуйтеся на хвилю романтики. Приділіть максимум часу своїй другій половинці. Якщо ви самотні - знайдіть можливість познайомитися з кимось цікавим.

Скорпіон

Ваша карта на 8 серпня - "Колесо Фортуни". Ви отримаєте круту нагоду, яка змінить ваше життя. Обов'язково скористайтеся своїм шансом, не проґавте момент.

Стрілець

Вам випала карта "Місяць". Дайте волю творчості. Не займайтеся тим, що не приносить вам щастя. Будьте сміливішими та шукайте себе.

Козоріг

Вам випала карта "Імператор". Готуйтеся до неприємних ситуацій. Вам доведеться обстоювати свою правоту. Не здавайтеся, якщо зіткнетеся з нерозумінням.

Водолій

Ваша карта на 8 серпня - "Самітник". Вірте в чудеса і не сумнівайтеся, що незабаром ви отримаєте те, чого хотіли. Не втрачайте позитивного настрою.

Риби

Вам випала карта "Маг". А це означає, що у четвер ваше життя наповниться величезним коханням. Готуйтеся до доленосної зустрічі.