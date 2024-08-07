Дзеркальна дата 08.08. Кого ощасливлять "Врата Лева" та що треба зробити в цей магічний день

Наближається магічна дзеркальна дата - 08.08. І вже цього дня відкриваються "Врата Лева", а тому у четвер декому випаде шанс на щастя.

Астролог Лія Лагуз ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла, що треба зробити на дзеркальну дату та чим важливі "Врата Лева".

Загальний прогноз на 8 серпня

8 серпня настають "Врата Лева", період потужної енергетики, коли Сонце знаходиться у своєму рідному знаку Лева, а зірка Сіріус встає в особливому розташуванні.

"Це створює потужний енергетичний портал, який стимулює особистісне зростання, прояв бажань та духовне пробудження. "Врата Лева" вважаються часом, коли Всесвіт відкриває нові можливості для реалізації мрій та досягнення цілей", - пояснила Лагуз.

Цей день дасть нам можливість:

зосередитися на своїх внутрішніх бажаннях і на тому, чого ми дійсно хочемо досягти

переосмислити свої життєві цілі та почати рух до їх реалізації

відкрити серце для нових можливостей та залишити позаду старі обмеження

це чудовий час для медитацій, візуалізацій та встановлення намірів. Рекомендується присвятити час самоаналізу та налаштувати себе на позитивний лад.

Гороскоп на четвер (колаж: РБК-Україна)

Короткий прогноз для кожного знака Зодіаку

Овен (21 березня - 19 квітня)

Це ідеальний момент для Овнів, щоб проявити свої лідерські якості. Не бійтеся брати на себе відповідальність і втілювати в життя свої найсміливіші ідеї. Можливості з'являться у сфері кар'єри.

Телець (20 квітня - 20 травня)

"Врата Лева" принесуть нові шанси в романтичній та соціальній сферах. Відкрийтеся для нових знайомств і зміцнюйте вже існуючі стосунки. Це час для вдосконалення комунікацій.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Це чудова нагода зосередитися на навчанні та саморозвитку. Ви зможете знайти нові джерела натхнення і підвищити свій рівень знань. Також можливі несподівані фінансові надходження.

Рак (21 червня - 22 липня)

Для Раків цей період сприятиме емоційному зціленню та внутрішньої гармонії. Приділіть увагу своєму здоров'ю та рівновазі. Ви зможете знайти баланс між роботою та відпочинком.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Леви відчують значний підйом енергії та мотивації. Це ваш час сяяти та реалізовувати свої мрії. Використайте цей період для початку нових проектів та прояву креативності.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

"Врата Лева" підштовхнуть Дів до внутрішньої трансформації. Це ідеальний час для переосмислення життєвих пріоритетів і пошуку нових шляхів розвитку. Не бійтеся змінювати своє життя на краще.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терези можуть очікувати покращення в соціальних зв'язках та партнерських стосунках. Це вдалий час для співпраці та укладання вигідних угод. Ваша чарівність буде на висоті.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Для Скорпіонів "Врата Лева" відкриють нові професійні можливості. Ви можете отримати визнання або просування по службі. Не забувайте про важливість командної роботи.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Це період, коли Стрільці можуть розширити свої горизонти. Подорожі, навчання та відкриття нових культур будуть особливо корисними. Ваша допитливість допоможе вам знайти нові можливості.

Козоріг (22 грудня - 19 січня)

Козерогам "Врата Лева" принесуть можливості для фінансового зростання. Зосередьтеся на управлінні ресурсами та плануванні майбутніх інвестицій. Також можуть з'явитися нові джерела доходу.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Водолії можуть очікувати на зміни у стосунках. "Врата Лева" сприятимуть зміцненню партнерських зв'язків або початку нових романтичних стосунків. Ваша інтуїція допоможе вам зробити правильний вибір.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби відчують підйом енергії у творчій сфері. "Врата Лева" принесуть натхнення для реалізації креативних проектів. Не бійтеся ділитися своїми ідеями з оточуючими - вони знайдуть підтримку та схвалення.