Таро-гороскоп на 8 августа: Тельцы получат важный знак, а Львов ждет подлый обман

В четверг, 8 августа, Тельцам и Ракам стоит прислушиваться к своей интуиции и обращать внимание на важные знаки. А Львам стоит проявить максимальную осторожность.
Что сулит Таро-гороскоп всем знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Императрица". Ждите неожиданных новостей. Возможно, в вашей семье назревает пополнение. Сначала вы будете удивлены, а потом можете понять, что все меняется к лучшему.
Ваша карта на 8 августа - "Мир". Вы получите важный знак, благодаря которому сможете понять, что на правильном пути. Продолжайте двигаться вперед.
Вам выпала карта "Дьявол". Боритесь со своими страхами. Вы сможете многого добиться, если отбросите все сомнения. Пришло время срывать с неба звезды.
Ваша карта на четверг - "Верховная Жрица". Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Вам нужно довериться интуиции и не сомневаться в своих решениях.
Вам выпала карта "Башня". Не верьте всему, что вам говорят. Проверяйте информацию и проявите осторожность. Кто-то попытается вас обмануть.
Ваша карта на 8 августа - "Луна". День будет очень интересным. Вы сможете раскрыть большую тайну. Конечно, это не всем понравится, однако вам не нужно отступать.
Вам выпала карта "Влюбленные". Настройтесь на волну романтики. Уделите максимум времени своей второй половинке. Если же вы одиноки - найдите возможность познакомиться с кем-то интересным.
Ваша карта на 8 августа - "Колесо Фортуны". Вы получите крутую возможность, которая изменит вашу жизнь. Обязательно воспользуйтесь своим шансом, не упустите момент.
Вам выпала карта "Луна". Дайте волю творчеству. Не занимайтесь тем, что не приносит вам счастья. Будьте смелее и ищите себя.
Вам выпала карта "Император". Готовьтесь к неприятным ситуациям. Вам придется отстаивать свою правоту. Не сдавайтесь, если столкнетесь с непониманием.
Ваша карта на 8 августа - "Отшельник". Верьте в чудеса и не сомневайтесь в том, что вскоре вы получите то, чего хотели. Не теряйте позитивный настрой.
Вам выпала карта "Маг". А это значит, что в четверг ваша жизнь наполнится огромной любовью. Готовьтесь к судьбоносной встрече.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в день "зеркальной" даты.
Кроме этого, недавно появился Таро-гороскоп на неделю.