Таро-гороскоп на 31 липня: у Левів почнеться смуга невдач, а на Терезів чекають гучні перемоги

У середу у Терезів буде важливий день. А ось Левам і Козерогам варто бути обережнішими, над ними нависла грозова хмара.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Пентаклів". Будьте готові до того, що в середу вам не пощастить у коханні. Можливі проблеми у стосунках, нерозуміння виникнуть буквально на рівному місці.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Сімка Мечів". Не втрачайте надію. Вам варто повірити у диво та почати боротися за своє щастя. Ще не все втрачено.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Сімка Пентаклів". Усе має межі, в середу ваше терпіння може луснути. Емоцій може бути надто багато, проте ви повинні знайти причину свого гніву, це важливо.

Рак

Ваша карта на 31 липня - "Дев'ятка Жезлів". Цього дня ви можете наважитися на глобальні зміни. Однак не поспішайте, зважуйте свої рішення та обмірковуйте кожен крок.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Колесо Фортуни". "Чорна смуга" може завдати вам чимало невдач. Однак ви повинні пам'ятати, що все рано чи пізно закінчиться, незабаром успіх до вас повернеться.

Діва

Ваша карта на середу - "П'ятірка Жезлів". Не вплутуйте в скандали. Якщо ви зможете згладити гострі кути та не "роздмухувати" драму, буря швидко вляжеться. Все у ваших руках.

Терези

Вам випала карта "Король Мечів". Цього дня ви зможете підкорити будь-які вершини. Виходьте за рамки, не соромтеся блиснути розумом і привернути до себе увагу. Ви гідні найкращого.

Скорпіон

Ваша карта на 31 липня - "Двійка Жезлів". Настав час багато переосмислити. Внесіть ясність та оцініть свої сили. Навіть якщо в середу вам доведеться зробити крок назад, днями ви зможете зробити грандіозний ривок уперед.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Закохані". Подбайте про себе та своє здоров'я. Відпочинок має бути корисним, не шкодуйте на це грошей. Усі справи та проблеми відкладіть на інший день.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Мечів". Не піддавайтеся тривозі, вона може перетворитися на страх, який не дозволить вам втілити у життя ваші мрії. Але навряд чи ви готові відмовлятися від бажаного через сумніви.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Самітник". Цього дня ви зможете забути про самотність. Готуйтеся до доленосної зустрічі та проведіть якнайбільше часу в компанії нових друзів.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Лицар Кубків". Проявіть максимальну обережність. У середу вам не варто брати на себе велику відповідальність, краще відкладіть важливі рішення на кінець тижня.