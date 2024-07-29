Таро-гороскоп на 30 липня: Близнюкам пощастить у коханні, а Стрільцям розіб'ють серце

У вівторок, 30 липня, Овнам та Стрільцям варто готуватися до випробувань. А Близнюкам дуже пощастить, вони можуть з головою пірнути у вир кохання.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Дурень". Не намагайтеся грати з вогнем, хитрість та авантюри вам ніяк не допоможуть. Чіткий план та концентрація на бажаннях - цей день можна врятувати лише так.

Телець

Вам випала карта "Світ". Події можуть розвиватись дуже швидко. Якоїсь миті вам навіть здасться, що ви втрачаєте можливість все контролювати. Та хіба це погано? Пливіть за течією.

Близнюки

Ваша карта на 30 липня - "Імператриця". Кохання здатне подолати будь-які перепони. І якщо ви впустите його в своє серце, то незабаром помітите, як усе навколо змінилося.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Двійка Пентаклів". Намагайтеся думати не тільки про себе. У деяких ситуаціях здоровий егоїзм доречний, проте буває таке, що він може лише нашкодити.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Трійка Мечів". Доля поверне у ваше життя події, які в минулому принесли вам чимало болю. І тільки вам вирішувати, що робити: піддатися смутку або почати боротися за щастя.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Пентаклів". У цей день вам здасться, що ви втомилися від невизначеності. Не варто чекати на диво, починайте діяти самостійно.

Терези

Ваша карта на вівторок - "Король Кубків". Постарайтеся продемонструвати мудрість. Вам потрібно наважитися на серйозний та "дорослий" вчинок. Страхи та сумніви лише завадять на шляху до бажаного.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Трійка Пентаклів". День буде непростим, ви можете опинитися в епіцентрі скандалу. І якщо ви оберете неправильну сторону, проблеми можуть накрити з головою.

Стрілець

Ваша карта на 30 липня - "Королева Мечів". Готуйтеся до того, що в особистому житті на вас можуть чекати невдачі. І якщо хтось розіб'є вам серце, не намагайтеся помститися, просто відпустіть людину, яка вас не цінує.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Маг". А це означає, що у вівторок ви можете втілити у життя свою велику мрію. Важливо лише вчасно почати діяти та не злякати успіх.

Водолій

Ваша карта на вівторок - "Лицар Жезлів". Спробуйте не зациклюватися на роботі та рутині. Дозвольте собі трохи відпочити, відкиньте негатив та насолоджуйтесь життям.

Риби

Вам випала перегорнута карта"П'ятірка Мечів". Проблеми не завжди призводять до провалу. Якщо ви знайдете правильні слова і знайдете підтримку, всі неприємності перетворяться на незначне випробування перед чимось грандіозним.