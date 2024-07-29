Таро-гороскоп на 30 июля: Близнецам повезет в любви, а Стрельцам разобьют сердце

Во вторник, 30 июля, Овнам и Стрельцам стоит готовиться к испытаниям. А Близнецам очень повезет, они могут с головой нырнуть в омут любви.

Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака на вторник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Дурак". Не пытайтесь играть с огнем, хитрость и авантюры вам никак не помогут. Четкий план и концентрация на желаниях - этот день можно спасти только так.

Телец

Вам выпала карта "Мир". События могут развиваться очень быстро. В какой-то момент вам даже покажется, что вы теряете возможность все контролировать. Однако разве это плохо? Плывите по течению.

Близнецы

Ваша карта на 30 июля - "Императрица". Любовь способна преодолеть любые преграды. И если вы впустите ее в свое сердце, то вскоре заметите, как все вокруг преобразилось.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Двойка Пентаклей". Постарайтесь думать не только о себе. В некоторых ситуациях здоровый эгоизм уместен, однако бывает и такое, что он может лишь навредить.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Мечей". Судьба вернет в вашу жизнь события, которые в прошлом принесли вам немало боли. И только вам решать, что делать: поддаться грусти или же начать бороться за счастье.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Пентаклей". В этот день вам покажется, что вы устали от неопределенности. Не стоит ждать чуда, начинайте действовать самостоятельно.

Весы

Ваша карта на вторник - "Король Кубков". Постарайтесь проявить мудрость. Вам нужно решиться на серьезный и "взрослый" поступок. Страхи и сомнения лишь помешают на пути к желаемому.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Пентаклей". День будет непростым, вы можете оказаться в эпицентре скандала. И если вы выберете неправильную сторону, проблемы могут накрыть с головой.

Стрелец

Ваша карта на 30 июля - "Королева Мечей". Готовьтесь к тому, что в личной жизни вас могут ждать неудачи. И если кто-то разобьет вам сердце, не пытайтесь отомстить, просто отпустите человека, который вас не ценит.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Маг". А это значит, что во вторник вы можете воплотить в жизнь свою большую мечту. Важно лишь вовремя начать действовать и не спугнуть удачу.

Водолей

Ваша карта на вторник - "Рыцарь Жезлов". Постарайтесь не зацикливаться на работе и рутине. Позвольте себе немного отдохнуть, отбросьте негатив и наслаждайтесь жизнью.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Мечей". Трудности не всегда приводят к провалу. Если вы найдете правильные слова и заручитесь поддержкой, все неприятности превратятся в незначительное испытание перед чем-то грандиозным.