Таро-гороскоп на 30 червня: Скорпіони розбагатіють, а Терезам доведеться палити мости

Овен

Вам випала карта "Лицар Мечів". Цього дня вам можна не сподіватись на відпочинок, справ буде чимало. Однак усі вони принесуть добрий результат.

Телець

Ваша карта на 30 червня - "Трійка Мечів". Не засмучуйтесь, якщо хтось спробує диктувати свої правила. Вирішіть, чи готові жертвувати своїм комфортом або зможете дати відсіч.

Близнюки

Вам випала карта "Шістка Мечів". А це означає, що вам варто навчитися довіряти людям. Проте не варто одразу ж вивалювати на них усі свої таємниці та проблеми.

Рак

Ваша карта на неділю - "Зірка". Не сумнівайтеся у правильності своїх рішень. Хтось спробує вас образити, проте вам потрібно проігнорувати усі провокації.

Лев

Вам випала карта "Лицар Жезлів". Займайтеся улюбленою справою, на вас чекає успіх. Не варто намагатися встигнути все й одразу, складіть план і дійте поступово.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Королева Пентаклів". Не женіться за схваленням сторонніх, вам варто жити так, як вам хочеться. В іншому випадку ви втратите багато часу.

Терези

Вам випала карта "Трійка Жезлів". Настав час спалювати мости та прощатися з усім, що вже не приносить радості. Ви досягли критичної точки, тепер потрібно рухатися вперед.

Скорпіон

Вам випала карта "Вісімка Жезлів". Ви можете отримати щедру нагороду за свою працю. І можливість покращити своє фінансове становище вас точно порадує.

Стрілець

Вам випала карта "П'ятірка Жезлів". Будьте обережні з витратами. Намагайтеся не залишитися без грошей, адже знайти вихід із цієї ситуації буде дуже непросто.

Козоріг

Ваша карта на 30 червня - "Двійка Жезлів". Проведіть цей день у тиші. Самотність не повинна вас лякати, вона потрібна для осмислення недавніх подій, які ви могли проігнорувати.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Шістка Кубків". Не варто жалкувати за свої вчинки. Постійні думки про минуле лише заважатимуть. У неділю вам варто зосередитись на майбутньому.

Риби

Вам випала карта "Смерть". День буде непростим і сумним, вам доведеться попрощатися з людиною, яка колись для вас була важливою. Прийміть це, не намагаючись змінити щось.