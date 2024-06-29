Таро-гороскоп на 30 июня: Скорпионы разбогатеют, а Весам придется жечь мосты
В воскресенье, 30 июня, в воздухе нависнет напряженность. Многим придется делать непростой выбор.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Овен
Вам выпала карта "Рыцарь Мечей". В этот день вам можно не надеяться на отдых, дел будет немало. Однако все они принесут хороший результат.
Телец
Ваша карта на 30 июня - "Тройка Мечей". Не огорчайтесь, если кто-то попытается диктовать вам свои правила. Решите, готовы ли жертвовать своим комфортом или же сможете дать отпор.
Близнецы
Вам выпала карта "Шестерка Мечей". А это значит, что вам стоит научиться доверять людям. Однако не стоит сразу же вываливать на них все свои тайны и проблемы.
Рак
Ваша карта на воскресенье - "Звезда". Не сомневайтесь в правильности своих решений. Кто-то попытается вас обидеть, однако вам нужно проигнорировать все провокации.
Лев
Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". Занимайтесь любимым делом, вас ждет успех. Не стоит пытаться успеть все и сразу, составьте план и действуйте постепенно.
Дева
Вам выпала перевернутая карта "Королева Пентаклей". Не гонитесь за одобрением посторонних, вам стоит жить так, как хочется вам. В противном случае вы потеряете слишком много времени.
Весы
Вам выпала карта "Тройка Жезлов". Пришло время сжигать мосты и прощаться со всем, что уже не приносит радости. Вы достигли критической точки, теперь нужно двигаться вперед.
Скорпион
Вам выпала карта "Восьмерка Жезлов". Вы можете получить щедрую награду за свои труды. И возможность улучшить свое финансовое положение вас точно порадует.
Стрелец
Вам выпала карта "Пятерка Жезлов". Будьте осторожны с тратами. Постарайтесь не остаться без денег, ведь найти выход из этой ситуации будет очень непросто.
Козерог
Ваша карта на 30 июня - "Двойка Жезлов". Проведите этот день в тишине. Одиночество не должно вас пугать, оно необходимо для осмысления недавних событий, которые вы могли проигнорировать.
Водолей
Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Кубков". Не стоит сожалеть о своих поступках. Постоянные мысли о прошлом будут лишь мешать. В воскресенье вам стоит сосредоточиться на будущем.
Рыбы
Вам выпала карта "Смерть". День будет непростым и грустным, вам придется попрощаться с человеком, которые когда-то для вас очень много значил. Примите это, не пытаясь что-то изменить.
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