Таро-гороскоп на 30 июня: Скорпионы разбогатеют, а Весам придется жечь мосты

Овен

Вам выпала карта "Рыцарь Мечей". В этот день вам можно не надеяться на отдых, дел будет немало. Однако все они принесут хороший результат.

Телец

Ваша карта на 30 июня - "Тройка Мечей". Не огорчайтесь, если кто-то попытается диктовать вам свои правила. Решите, готовы ли жертвовать своим комфортом или же сможете дать отпор.

Близнецы

Вам выпала карта "Шестерка Мечей". А это значит, что вам стоит научиться доверять людям. Однако не стоит сразу же вываливать на них все свои тайны и проблемы.

Рак

Ваша карта на воскресенье - "Звезда". Не сомневайтесь в правильности своих решений. Кто-то попытается вас обидеть, однако вам нужно проигнорировать все провокации.

Лев

Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". Занимайтесь любимым делом, вас ждет успех. Не стоит пытаться успеть все и сразу, составьте план и действуйте постепенно.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Королева Пентаклей". Не гонитесь за одобрением посторонних, вам стоит жить так, как хочется вам. В противном случае вы потеряете слишком много времени.

Весы

Вам выпала карта "Тройка Жезлов". Пришло время сжигать мосты и прощаться со всем, что уже не приносит радости. Вы достигли критической точки, теперь нужно двигаться вперед.

Скорпион

Вам выпала карта "Восьмерка Жезлов". Вы можете получить щедрую награду за свои труды. И возможность улучшить свое финансовое положение вас точно порадует.

Стрелец

Вам выпала карта "Пятерка Жезлов". Будьте осторожны с тратами. Постарайтесь не остаться без денег, ведь найти выход из этой ситуации будет очень непросто.

Козерог

Ваша карта на 30 июня - "Двойка Жезлов". Проведите этот день в тишине. Одиночество не должно вас пугать, оно необходимо для осмысления недавних событий, которые вы могли проигнорировать.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Кубков". Не стоит сожалеть о своих поступках. Постоянные мысли о прошлом будут лишь мешать. В воскресенье вам стоит сосредоточиться на будущем.

Рыбы

Вам выпала карта "Смерть". День будет непростым и грустным, вам придется попрощаться с человеком, которые когда-то для вас очень много значил. Примите это, не пытаясь что-то изменить.