Ретроградний Сатурн запустить ефект бумеранга: кому боятися карми і коли розпочнеться "сезон полювання"

Незабаром Сатурн входить у фазу "ретрограду", а це може серйозно позначитися на подіях у житті людей. Планета запустить кармічні процеси, тому багатьом варто побоюватися ефекту бумеранга.

Коли Сатурн стане ретроградним і комусь варто боятися проблем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify .

Коли буде Ретроградний Сатурн

Планета увійде до "ретрограду" вже незабаром, 29 червня. І з перших днів свого "правління" Сатурн впливатиме на багато сфер життя людей.

Все це триватиме до середини осені. Сатурн вийде з "ретрограду" 15 листопада.

Що принесе Ретроградний Сатурн

Для багатьох ця подія ознаменує "сезон полювання". Однак вони можуть стати не здобувачем із рушницею, а жертвою. Річ у тому, що Сатурн оголить чимало проблем, які всі намагалися приховувати.

І в період з 29 червня по 15 листопада багатьох наздожене карма за все погане, що вони робили в минулому. Також людям, які страждають від нерішучості, доведеться навчитися швидко діяти та боротися з сумнівами. Уроки будуть жорсткими, але приведуть лише до того, що кожен, хто їх зрозуміє, знайде своє щастя.

На що чекати від Ретроградного Сатурну (ілюстрація: freepik.com)

Що не можна робити в період "ретрограду"

Сатурн не дозволить грати з долею. Боятися "ретрограду" варто тим, хто грає не за правилами та ображає людей. А тому відмовтеся від:

початку нових та грандіозних проектів

спроб брехати та плести інтриги

переїздів

сварок

зрад.

Що потрібно зробити, поки Сатурн Ретроградний

У цей період, коли карма буде особливо жорсткою, варто зосередитись на духовному розвитку. Також ви можете: