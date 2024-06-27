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Ретроградний Сатурн запустить ефект бумеранга: кому боятися карми і коли розпочнеться "сезон полювання"

Четвер 27 червня 2024 20:33
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Ретроградний Сатурн запустить ефект бумеранга: кому боятися карми і коли розпочнеться "сезон полювання" Чим небезпечний Ретроградний Сатурн (ілюстрація: freeepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Незабаром Сатурн входить у фазу "ретрограду", а це може серйозно позначитися на подіях у житті людей. Планета запустить кармічні процеси, тому багатьом варто побоюватися ефекту бумеранга.

Коли Сатурн стане ретроградним і комусь варто боятися проблем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Коли буде Ретроградний Сатурн

Планета увійде до "ретрограду" вже незабаром, 29 червня. І з перших днів свого "правління" Сатурн впливатиме на багато сфер життя людей.

Все це триватиме до середини осені. Сатурн вийде з "ретрограду" 15 листопада.

Що принесе Ретроградний Сатурн

Для багатьох ця подія ознаменує "сезон полювання". Однак вони можуть стати не здобувачем із рушницею, а жертвою. Річ у тому, що Сатурн оголить чимало проблем, які всі намагалися приховувати.

І в період з 29 червня по 15 листопада багатьох наздожене карма за все погане, що вони робили в минулому. Також людям, які страждають від нерішучості, доведеться навчитися швидко діяти та боротися з сумнівами. Уроки будуть жорсткими, але приведуть лише до того, що кожен, хто їх зрозуміє, знайде своє щастя.

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На що чекати від Ретроградного Сатурну (ілюстрація: freepik.com)

Що не можна робити в період "ретрограду"

Сатурн не дозволить грати з долею. Боятися "ретрограду" варто тим, хто грає не за правилами та ображає людей. А тому відмовтеся від:

  • початку нових та грандіозних проектів
  • спроб брехати та плести інтриги
  • переїздів
  • сварок
  • зрад.

Що потрібно зробити, поки Сатурн Ретроградний

У цей період, коли карма буде особливо жорсткою, варто зосередитись на духовному розвитку. Також ви можете:

  • зробити перші кроки до примирення з людьми, які вам дорогі
  • відверто поговорити зі своєю другою половинкою
  • позбавлятися боргів і виконувати зобов'язання
  • боротися зі згубними пристрастями та залежностями
  • робити добрі справи.

До речі, раніше ми вже розповідали, що минуле несподівано увірветься у життя трьох знаків Зодіаку.

Крім цього, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на тиждень.

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