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Таро-гороскоп на 3 липня: на Близнюків чекає ганьба, а Раки почують гарні новини

Таро-гороскоп на вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У середу, 3 липня, представникам деяких знаків Зодіаку пощастить. Однак не обійдеться і без проблем, декому варто виявити обережність.

Що обіцяє Таро-гороскоп для кожного знака Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.

Овен

Вам випала карта "Туз Кубків". Не дозволяйте обставинам та випадковим помилкам все зіпсувати. Сконцентруйтеся на своїй меті та не відволікайтеся на дрібниці.

Телець

Ваша карта на 3 липня - "Вежа". У цей день вам не варто засмучуватися, якщо хтось не виправдає ваших очікувань. Просто відпустіть цю ситуацію, то буде набагато простіше.

Близнюки

Вам випала карта "Король Пентаклів". Приділіть час своїй другій половинці. Однак будьте обережні з людьми, яким ви не довіряєте. Хтось спробує вас зганьбити, готуйтеся до підлих вчинків.

Рак

Вам випала карта "Двійка Жезлів". Ви отримаєте добрі новини. Цей день буде веселим та безтурботним, жодні проблеми вам не загрожують.

Лев

Вам випала карта "П'ятірка Пентаклів". Не поспішайте з висновками. Хтось спробує вас обдурити, тому будьте уважними та не думайте, що всі слова правдиві.

Діва

Вам випала карта "П'ятірка Мечів". Не заздріть тим, хто успішніший за вас. І навіть якщо в середу хтось вас пережене, прийміть це, але не як поразку, а як важливий урок.

Терези

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". Будьте щедрими та допоможіть тим, хто попросить про допомогу. Розділіть успіх із близькими та зробіть добру справу, це подарує радість всім навколо.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Імператриця". Постарайтеся не виявляти агресію чи злість. У стосунках з друзями чи другою половинкою може "штормити", але це не привід влаштовувати скандал.

Стрілець

Ваша карта на середу - "Четвірка Кубків". Сумніви не дають вам зважитись на щось грандіозне. Однак ви навіть не розумієте, що можете прогаяти дуже рідкісний шанс на щастя.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Кубків". Не ігноруйте своїх почуттів. Вам варто прислухатися до інтуїції, ви за крок від серйозної помилки.

Водолій

Ваша карта на 3 липня - "Шістка Кубків". На вас чекає день спокою та приємна компанія. Нічого не зіпсує ваш настрій, а тому просто насолоджуйтеся спілкуванням.

Риби

Вам випала карта "Колесо Фортуни". Довіртеся Всесвіту, на вас чекають приємні сюрпризи та грандіозні події. Все буде добре.

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