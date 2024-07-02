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Таро-гороскоп на 3 июля: Близнецов ждет позор, а Раки услышат хорошие новости

Таро-гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В среду, 3 июля, представителям некоторых знаков Зодиака повезет. Однако не обойдется и без проблем, кое-кому стоит проявить осторожность.

Что сулит Таро-гороскоп для каждого знака Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Вам выпала карта "Туз Кубков". Не позволяйте обстоятельствам и случайным ошибкам все испортить. Сконцентрируйтесь на своей цели и не отвлекайтесь на пустяки.

Телец

Ваша карта на 3 июля - "Башня". В этот день вам не стоит огорчаться, если кто-то не оправдает ваши ожидания. Просто отпустите эту ситуацию, так будет гораздо проще.

Близнецы

Вам выпала карта "Король Пентаклей". Уделите время своей второй половинке. Однако будьте осторожны с людьми, которым вы не доверяете. Кто-то попытается вас опозорить, готовьтесь к подлым поступкам.

Рак

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Вы получите хорошие новости. Этот день будет веселым и беззаботным, никакие проблемы вам не грозят.

Лев

Вам выпала карта "Пятерка Пентаклей". Не торопитесь с выводами. Кто-то попытается вас обмануть, а потому будьте внимательными и не думайте, что все слова правдивы.

Дева

Вам выпала карта "Пятерка Мечей". Не завидуйте тем, кто успешнее вас. И даже если в среду кто-то утрет вам нос, примите это, но не как поражение, а как важный урок.

Весы

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Будьте щедрыми и помогите тем, кто попросит о помощи. Разделите успех с близкими и сделайте доброе дело, это подарит радость всем вокруг.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Императрица". Постарайтесь не проявлять агрессию или злость. В отношениях с друзьями или второй половинкой может "штормить", но это не повод устраивать скандал.

Стрелец

Ваша карта на среду - "Четверка Кубков". Сомнения не дают вам решиться на что-то грандиозное. Однако вы даже не понимаете, что можете упустить очень редкий шанс на счастье.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Кубков". Не игнорируйте свои чувства. Вам стоит прислушиваться к интуиции, вы в шаге от серьезной ошибки.

Водолей

Ваша карта на 3 июля - "Шестерка Кубков". Вас ждет день спокойствия и приятная компания. Ничего не испортит ваше настроение, а потому просто насладитесь общением.

Рыбы

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". Доверьтесь Вселенной, вас ждут приятные сюрпризы и грандиозные события. Все будет хорошо.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда будет Ретроградный Сатурн и кому стоит опасаться кармического удара.

Помимо этого, недавно стало известно, что июль исполнит все мечты 5 знаков Зодиака.

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