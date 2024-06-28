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Таро-гороскоп на 29 червня: Риби отримають щедру нагороду, а Близнюки - погані новини

Що обіцяє Таро-гороскоп на суботу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У суботу, 29 червня, Риби зможуть отримати приємний сюрприз. А Близнюкам варто готуватися до проблем.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Закохані". Цей день може принести неприємності. Навіть якщо все ідеально, постарайтеся не злякати успіх.

Телець

Ваша карта на 29 червня - "Маг". настав час розпочати нову справу. Ви зможете зробити перші кроки, якщо відкинете сумніви та зрозумієте, що ніхто не зможе взяти на себе вашу відповідальність.

Близнюки

Вам випала карта "Вежа". Несподівані новини можуть вас дуже здивувати. Швидше за все, вони будуть поганими, постарайтеся прийняти це.

Рак

Ваша карта на суботу - "Зірка". Цього дня ви можете зрозуміти, що доброта справді існує. І хтось доведе вам це на ділі.

Лев

Вам випала карта "Жриця". Не бійтеся несподіваних ситуацій. Прислухайтеся до своїх інстинктів і дійте, приймайте рішення швидко та негайно.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Кубків". Якщо ви шукаєте можливість покращити своє життя і щось у ньому змінити – цей день стане для вас справжнім подарунком.

Терези

Ваша карта на 29 червня - "Дев'ятка Мечів". Займіться саморозвитком і не витрачайте час на розваги. Часом потрібно зупинитися та переглянути свої пріоритети.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Сонце". Важко уявити шлях до успіху без випробувань. І ваша перевірка на міцність буде непростою, проте ви з нею впораєтеся.

Стрілець

Вам випала карта "Шістка Жезлів". Не варто гнатися за тим, що вже не є частиною вашого життя. Прагніть чогось, що затьмарить втрату.

Козоріг

Вам випала карта "Десятка Пентаклів". Ваше життя сповниться гармонією. Ви зможете відпочити та задуматися про щось грандіозне. Не шкодуйте на це часу, сил та грошей.

Водолій

Вам випала карта "Король Мечів". Настав час приборкати свої почуття. Не варто прислухатися виключно до серця, вмикайте розум і зважуйте кожне рішення.

Риби

Вам випала карта "Вісімка Пентаклів". А це означає, що невдовзі ви отримаєте щедру нагороду. Всі ваші старання нарешті окупляться.

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