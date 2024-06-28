Таро-гороскоп на 29 июня: Рыбы получат щедрую награду, а Близнецы - плохие новости

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Влюбленные". Этот день может принести неприятности. Даже если все идеально, постарайтесь не спугнуть удачу.

Телец

Ваша карта на 29 июня - "Маг". Пришло время начать новое дело. Вы сможете сделать первые шаги, если отбросите сомнения и поймете, что никто не сможет взять на себя вашу ответственность.

Близнецы

Вам выпала карта "Башня". Неожиданные новости могут вас сильно удивить. Скорее всего, они будут плохими, постарайтесь это принять.

Рак

Ваша карта на субботу - "Звезда". В этот день вы можете понять, что доброта действительно существует. И кто-то докажет вам это на деле.

Лев

Вам выпала карта "Жрица". Не бойтесь неожиданных ситуаций. Прислушивайтесь к своим инстинктам и действуйте, принимайте решения быстро и без промедления.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Кубков". Если вы ищете возможность улучшить свою жизнь и что-то в ней изменить - этот день станет для вас настоящим подарком.

Весы

Ваша карта на 29 июня - "Девятка Мечей". Займитесь саморазвитием и не тратьте время на развлечения. Порой нужно остановиться и пересмотреть свои приоритеты.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Солнце". Сложно представить путь к успеху без испытаний. И ваша проверка на прочность будет непростой, однако вы с ней справитесь.

Стрелец

Вам выпала карта "Шестерка Жезлов". Не стоит гнаться за тем, что уже не является частью вашей жизни. Стремитесь к чему-то, что затмит потерю.

Козерог

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Ваша жизнь наполнится гармонией. Вы сможете отдохнуть и задуматься о чем-то грандиозном. Не жалейте на это времени, сил и денег.

Водолей

Вам выпала карта "Король Мечей". Пришло время обуздать свои чувства. Не стоит прислушиваться исключительно к сердцу, включайте разум и взвешивайте каждое свое решение.

Рыбы

Вам выпала карта "Восьмерка Пентаклей". А это значит, что вскоре вы получите щедрую награду. Все ваши старания наконец-то окупятся.