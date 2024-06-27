Таро-гороскоп на 28 червня: у Риб здійсниться мрія, а Овнам загрожує небезпека

У п'ятницю особливо пощастить Рибам, карти Таро обіцяють їм сюрприз. А ось Овнам варто бути обережнішим.
Що Таро-гороскоп обіцяє кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.
Вам випала перегорнута карта"Маг". Цього дня вам загрожує небезпека. Постарайтеся не ризикувати, авантюри не допоможуть вам досягти бажаного, в п'ятницю краще залягти на дно.
Вам випала перегорнута карта "Король Кубків". Ви можете зрозуміти, що готові розпочати новий розділ свого життя. І хтось залишиться в минулому, знайдіть у собі сили та попрощайтеся з тими, з ким варто це зробити.
Ваша карта на 28 червня - "Дев'ятка Пентаклів". Ви зможете повністю контролювати усі важливі процеси. І вам не варто сумніватися в тому, що це допоможе досягти успіху.
Вам випала карта "Туз Кубків". Цього дня кохання переможе все, ви знайдете людину, з якою будете щасливі. Чекайте на подарунки, романтику та ніжність.
Вам випала перегорнута карта "Паж Мечів". А це означає, що у п'ятницю вам доведеться боротися із негативом. Можливі події, які виб'ють ґрунт з-під ваших ніг.
Вам випала перегорнута карта "Зірка". Не всім вашим мріям судилося здійснитися. І якщо ви це приймете, то витримувати удари від долі буде набагато легше.
Вам випала перегорнута карта "Ієрофант". Не слухайте поради та "добрі настанови" від людей, які не є вашими друзями. Хтось хоче вам зашкодити.
Ваша карта на п'ятницю - "Двійка Мечів". Не дозволяйте обставинам зіпсувати ваш настрій. Ви можете все виправити, не опускайте руки.
Вам випала перегорнута карта "Паж Жезлів". У цей день вам пощастить, ви нарешті знайдете джерело радості. Насолоджуйтесь життям і не бійтеся мріяти.
Ваша карта на 28 червня - "Вісімка Пентаклів". Не чекайте, що хтось вирішить ваші проблеми. Настав час рішучих дій та грандіозного прориву.
Вам випала карта "Лицар Кубків". Не закривайтеся від людей, які бажають вас підтримати. Хтось із них готує вам особливий сюрприз, і він вам дуже сподобається.
Вам випала карта "Десятка Жезлів". Ця п'ятниця вам точно запам'ятається. Ви зірвете всі зірки з неба і здійсните свою давню мрію.
До речі, раніше ми розповідали, що Всесвіт готує особливий подарунок для цих знаків Зодіаку.
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