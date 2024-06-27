Таро-гороскоп на 28 июня: у Рыб исполнится мечта, а Овнам грозит опасность

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Маг". В этот день вам грозит опасность. Постарайтесь не рисковать, авантюры не помогут вам добиться желаемого, в пятницу лучше залечь на дно.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Король Кубков". Вы можете понять, что готовы начать новую главу своей жизни. И кто-то останется в прошлом, найдите в себе силы и попрощайтесь с теми, с кем уже не по пути.

Близнецы

Ваша карта на 28 июня - "Девятка Пентаклей". Вы сможете полностью контролировать все важные процессы. И вам не стоит сомневаться в том, что это поможет добиться успеха.

Рак

Вам выпала карта "Туз Кубков". В этот день любовь победит все, вы найдете человека, с которым будете счастливы. Ждите подарков, романтики и нежности.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Паж Мечей". А это значит, что в пятницу вам придется бороться с негативом. Возможны события, которые выбьют почву из-под ваших ног.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Звезда". Не всем вашим мечтам суждено сбыться. И если вы с этим смиритесь, то принимать удары от судьбы будет куда легче.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Иерофант". Не слушайте советы и "добрые наставления" от людей, которые не являются вашими друзьями. Кто-то хочет вам навредить.

Скорпион

Ваша карта на пятницу - "Двойка Мечей". Не позволяйте обстоятельствам испортить ваше настроение. Вы сможете все исправить, не опускайте руки.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Паж Жезлов". В этот день вам повезет, вы наконец-то найдете источник радости. Наслаждайтесь жизнью и не бойтесь мечтать.

Козерог

Ваша карта на 28 июня - "Восьмерка Пентаклей". Не ждите,, что кто-то решит ваши проблемы. Пришло время решительных действий и грандиозного прорыва.

Водолей

Вам выпала карта "Рыцарь Кубков". Не закрывайтесь от людей, которые хотят вас поддержать. Кто-то из них готовит для вас особенный сюрприз, и он вам очень понравится.

Рыбы

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". Эта пятница вам точно запомнится. Вы сорвете все звезды с неба и исполните свою давнюю мечту.