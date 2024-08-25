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Таро-гороскоп на 26 серпня: Близнюки нарвуться на скандал, а Раков закрутить ураган змін

Таро-гороскоп на понеділок для всіх знаків Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У понеділок, 26 серпня, Близнюкам варто бути обережнішими, Рибам потрібно відмовитися від авантюр, а Тельці зможуть поставити себе на перше місце. Крім цього, на Раків чекають неймовірні зміни.

Що початок тижня принесе кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Овен

Вам випала карта "Місяць". Ви можете дуже помилятися і навіть про це не підозрювати. Зніміть рожеві окуляри, вам варто звернути увагу на "сліпі зони" у житті, які постійно не потрапляють у поле вашого зору.

Телець

Ваша карта на 26 серпня - "Сімка Пентаклів". Займайтеся улюбленою справою та не дозволяйте оточуючим красти ваш час. Вам варто поставити себе на перше місце.

Близнюки

Ваша карта цього дня - "Імператор". Відмовтеся від конфліктів. Не варто сперечатися, навіть якщо вам дуже хочеться довести свою правоту. Ви можете натрапити на серйозний скандал, якщо не зумієте тримати свої емоції під контролем

Рак

Ваша карта на понеділок - "Світ". Цього дня ви можете ухвалити дуже серйозне рішення. Воно допоможе вам знайти удачу та кардинально змінити життя.

Лев

Вам випала карта "Четвірка Жезлів". Почніть цей тиждень з відпочинку та релаксу, не варто навантажувати себе одразу кількома завданнями. Робота зачекає, вам потрібно розслабитись.

Діва

Ваша карта на 26 серпня - "Дев'ятка Кубків". А це означає, що вам пощастить. Ви зможете зірвати куш, отримати цікаву пропозицію, підвищення чи навіть премію.

Терези

Вам випала карта "Паж Кубків". Сфокусуйтеся на цілях. Ви можете досягти успіху, якщо докладете максимум зусиль. Цей день точно не для відпочинку та веселощів, настав час діяти.

Скорпіон

Для вас карта понеділка - "Маг". Подумайте, чим ви можете допомогти тим, хто поруч з вами. Швидше за все, ви зможете знайти креативне рішення, завдяки якому вирішаться всі проблеми.

Стрілець

Ваша карта на 26 серпня - "Двійка Кубків". Не соромтеся своїх почуттів. Говоріть про те, що любите, це дуже важливо. Наважтеся на перший крок, навіть якщо дуже страшно.

Козоріг

Вам випала карта "Лицар Кубків". Прислухайтеся до своїх бажань та не ігноруйте їх. Вам варто робити сміливі вчинки, авантюри будуть вдалими.

Водолій

Ваша карта на понеділок - "Паж Мечів". Будьте мудрішими, Всесвіт дасть вам знак, який потрібно не просто помітити, а ще й зрозуміти. Цей день буде дійсно важливим.

Риби

Вам випала карта "Сімка Кубків". Намагайтеся не ризикувати, не випробовуйте свою удачу. Будьте вдячні за все, що маєте, та обов'язково почніть це цінувати.

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