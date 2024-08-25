Починається важлива астрологічна подія - Свято Небесного Воїнства. Що треба зробити, аби отримати силу

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) експерт розповіла, у чому особливість цього свята та що треба зробити, аби отримати сили.

Свято Небесного Воїнства - основні рекомендації дня

"Коли Сонце переходить у 4 градус Діви (у 2024 році це відбудеться 25 серпня о 20:37 за київським часом), у зороастризмі починають відзначати Свято Небесного Воїнства. Вважається, що цей день є покровителем стихії Повітря та Неба", - розповіла астролог.

"Цікаво, що зороастрійці сприймали дорогоцінні камені та метали як уламки колись прекрасного кам'яного небосхилу, тому в цей день коштовності та метали набувають особливої ​​сили. Існує повір'я, згідно з яким у цей період Небесне Воїнство, яке стоїть на варті космічного порядку, спрямовується на боротьбу з мороком і руйнуванням, а люди отримують силу, відвагу та мужність, щоб протистояти злу на Землі", - додала вона.

Це свято, пояснила Соловйова, передує Осінньому Рівноденню - точці, що розділяє рік на світлу та темну половини, тому цей день сприймається як провісник Страшного Суду, пов'язаного з 1-им градусом зодіакального знаку Терезів.

"Річка очищення, що випалює будь-яке зло, - це істинний символ Свята Небесного Воїнства. Це час осмислення та покаяння. Сонце готується піти на зиму, ніч стає довшою за день, природа засинає летаргічним сном - все нагадує про смерть і Страшний Суд", - розповіла експерт.

Яке астрологічне свято 25 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Що треба зробити цього дня

Цей період закликає людей здійснити вибір між світлом і темрявою до настання Осіннього Рівнодення, бо після цієї кардинальної точки "Колеса року" на нас чекає "зустріч із неупередженими суддями долі", і надалі право вибору вирішувати наше майбутнє буде надано вже їм, а не нам.

"Зі Святом Небесного Воїнства пов'язані військовий обов'язок, боротьба проти сил темряви, встановлення та захист Божественної Влади, виконання її Законів, битва за душі інших людей, захист слабких і скривджених", - зазначила Соловйова.

"Необхідно бути воїном на Землі, вміти захищатися проти зла, служити та вірно виконувати свій обов'язок - лише тоді людина перебуватиме під покровом Вищої Влади, яка перемагає темряву та вселяє в серця безстрашність, хоробрість і впевненість", - також додала вона.

Це свято тих, пояснила астролог, хто йде шляхом воїна. І святкують його не відпочинком, а працею. Це день свідомого прийняття садхани (що включає медитацію, читання мантр та\або участь у певних ритуалах), при цьому дається можливість вибрати свій різновид духовної практики.

"Це час перевірки, хто на що здатний. Можна позбавлятися різних страхів, стрибати в холодну воду, долати перешкоди та носити важкі речі для того, щоб зберегти ті сили, які вже є в людини, на наступний рік. Раніше у це свято гартувалися мечі, роздавалася зброя для захисту, створювалися військові обереги", - поділилася інформацією Соловйова.

Ця подія, додала експерт, також є днем цілительства: освячуються медичні препарати та зібрані лікувальні трави, які призначені для допомоги воїнам. Також свято пов'язано також зі збиранням плодів нового врожаю.

"За традицією печуть ячмінні або житні великі коржі з родзинками та горіхами. У давнину їх ділили між собою воїни або ті, хто проходив посвяту, тобто брав на себе якийсь обов'язок. З коржем ще пов'язана особлива прикмета: за нього з різних боків беруться члени однієї родини (чоловіки правою рукою, жінки - лівою) і тягнуть кожен на себе. Кому дістанеться найбільший шматок ("левова частка"), той стає головою сім'ї на рік, до наступного Свята Небесного Воїнства", - резюмувала астролог.