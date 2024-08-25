Таро-гороскоп на 26 августа: Близнецы нарвутся на скандал, а Раков закружит ураган перемен

В понедельник, 26 августа, Близнецам стоит быть осторожнее, Рыбам нужно отказаться от авантюр, а Тельцы смогут поставить себя на первое место. Кроме этого, Раков ждут невероятные перемены.
Что начало недели принесет каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Луна". Вы можете сильно ошибаться и даже об этом не подозревать. Снимите розовые очки, вам стоит обратить внимание на "слепые зоны" в жизни, которые постоянно не попадают в поле вашего зрения.
Ваша карта на 26 августа - "Семерка Пентаклей". Занимайтесь любимым делом и не позволяйте окружающим красть ваше время. Вам стоит поставить себя на первое место.
Ваша карта этого дня - "Император". Откажитесь от конфликтов. Не стоит спорить, даже если вам очень хочется доказать свою правоту. Вы можете нарваться на серьезный скандал, если пойдете на поводу у своих эмоций.
Ваша карта на понедельник - "Мир". В этот день вы можете принять очень серьезное решение. Оно поможет вам найти удачу и кардинально изменить жизнь.
Вам выпала карта "Четверка Жезлов". Начните эту неделю с отдыха и релакса, не стоит нагружать себя сразу несколькими задачами. Работа подождет, вам нужно расслабиться.
Ваша карта на 26 августа - "Девятка Кубков". А это значит, что вам повезет. Вы сможете сорвать куш, получить интересное предложение, повышение или даже премию.
Вам выпала карта "Паж Кубков". Сфокусируйтесь на своих целях. Вы можете добиться успеха, если приложите максимум усилий. Этот день точно не для отдыха и веселья, пора действовать.
Для вас карта понедельника - "Маг". Подумайте, чем вы можете помочь тем, кто рядом с вами. Скорее всего, вы сможете найти креативное решение, благодаря которому решатся все проблемы.
Ваша карта на 26 августа - "Двойка Кубков". Не стыдитесь своих чувств. Говорите о том, что любите, это очень важно. Решитесь на первый шаг, даже если очень страшно.
Вам выпала карта "Рыцарь Кубков". Прислушивайтесь к своим желаниям и не игнорируйте их. Вам стоит начать совершать смелые поступки, авантюры будут удачными.
Ваша карта на понедельник - "Паж Мечей". Будьте мудрее, Вселенная пошлет вам знак, который нужно не просто заметить, а еще и понять. Этот день будет действительно важным.
Вам выпала карта "Семерка Кубков". Постарайтесь не рисковать, не испытывайте свою удачу. Будьте благодарны за все, что имеете, и обязательно начните это ценить.
К слову, ранее мы рассказывали, что такое Праздник Небесного Воинства и как он повлияет на наши жизни.
Кроме этого, недавно стало известно, каким знакам Зодиака сказочно повезет в сентябре.