Таро-гороскоп на 26 червня: Леви зроблять фатальну помилку, Козероги - знайдуть своє щастя

Овен

Вам випала карта "Двійка Кубків". Часто ви надто довіряєте людям і думаєте, що вони відповідатимуть на добро тим самим. Але це не так, настав час це усвідомити.

Телець

Вам випала карта "Король Мечів". Цього дня ви зможете досягти своєї мети. Рішучість та віра у свої сили допоможе вам зробити все так, як ви й мріяли.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Кубків". Прислухайтеся до людей, які оточують вас. Не варто ігнорувати їхні поради та знаки згори.

Рак

Ваша карта на 26 червня - "Шістка Кубків". Не намагайтеся втекти від своїх почуттів. Прийміть те, що не могли. Цей день допоможе вам залікувати душевні рани.

Лев

Вам випала карта "Четвірка Кубків". Розгубленість може зіпсувати усі ваші плани. Ви припуститеся фатальної помилки, якщо почнете зволікати та сумніватися в правильності своїх рішень.

Діва

Вам випала карта "Правосуддя". Пошук рівноваги та гармонії часто буває непростим. Однак не сумуйте, у середу ви можете знайти те, що так довго шукали.

Терези

Вам випала мапа "Ієрофант". Подумайте, що заважає вам досягти успіху. Якісь речі тягнуть вас на дно. Попрощайтеся з ними та постарайтеся зробити правильний вибір.

Скорпіон

Ваша карта на 26 червня - "Король Кубків". Не женіться за ідеалами, які вам нав'язали люди. Думайте про себе і зосередьтеся на тому, що важливо для вас.

Стрілець

Вам випала карта "Сонце". У середу ви зможете порадіти та забути про все погане. Готуйтеся до того, що у ваше життя увірветься щастя.

Козоріг

Вам випала карта "Вежа". На вас чекають хороші новини. Ви можете дізнатися, що складнощі, які не давали вам насолоджуватися життям, нарешті підуть на другий план.

Водолій

Вам випала карта "Закохані". Не відволікайтеся від своєї роботи. Спокуси лише зіпсують ваші плани та призведуть до провалу.

Риби

Вам випала карта "Маг". Не намагайтеся втілити у життя одразу всі свої мрії. Зосередьтеся на чомусь одному, дійте без поспіху.