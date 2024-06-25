Таро-гороскоп на 26 июня: Львы совершат роковую ошибку, Козероги - найдут свое счастье

В среду, 26 июня, судьба готовит сюрпризы для представителей некоторых знаков Зодиака. Однако это не коснется всех.
Что сулит ежедневный Таро-гороскоп каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Двойка Кубков". Часто вы слишком доверяете людям и думаете, что они будут отвечать на добро тем же. Но это не так, пришло время это осознать.
Вам выпала карта "Король Мечей". В этот день вы сможете добиться своей цели. Решительность и вера в свои силы поможет вам сделать все так, как вы и мечтали.
Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Кубков". Прислушайтесь к людям, которые вас окружают. Не стоит игнорировать их советы и знаки свыше.
Ваша карта на 26 июня - "Шестерка Кубков". Не пытайтесь сбежать от собственных чувств. Примите то, что не могли. Этот день поможет вам залечить душевные раны.
Вам выпал карта "Четверка Кубков". Растерянность может испортить все ваши планы. Вы совершите роковую ошибку, если начнете медлить и сомневаться в правильности своих решений.
Вам выпала карта "Правосудие". Поиск равновесия и гармонии часто бывает непростым. Однако не грустите, в среду вы можете найти то, что так долго искали.
Вам выпала карта "Иерофант". Подумайте, что мешает вам добиться успеха. Какие-то вещи тянут вас на дно. Попрощайтесь с ними и постарайтесь сделать правильный выбор.
Ваша карта на 26 июня - "Король Кубков". Не гонитесь за идеалами, которые вам навязали люди. Думайте о себе и сосредоточьтесь на том, что важно именно для вас.
Вам выпала карта "Солнце". В среду вы сможете порадоваться и забыть обо всем плохом. Готовьтесь к тому, что в вашу жизнь ворвется счастье.
Вам выпала карта "Башня". Вас ждут хорошие новости. Вы можете узнать, что сложности, которые не давали вам наслаждаться жизнью, наконец-то уйдут на второй план.
Вам выпала карта "Влюбленные". Не отвлекайтесь от своей работы. Соблазны лишь испортят ваши планы и приведут к провалу.
Вам выпала карта "Маг". Не пытайтесь воплотить в жизнь сразу все свои мечты. Сосредоточьтесь на чем-то одном, действуйте без спешки.
К слову, ранее появился Таро-гороскоп на неделю.
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