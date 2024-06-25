Таро-гороскоп на 26 июня: Львы совершат роковую ошибку, Козероги - найдут свое счастье

Овен

Вам выпала карта "Двойка Кубков". Часто вы слишком доверяете людям и думаете, что они будут отвечать на добро тем же. Но это не так, пришло время это осознать.

Телец

Вам выпала карта "Король Мечей". В этот день вы сможете добиться своей цели. Решительность и вера в свои силы поможет вам сделать все так, как вы и мечтали.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Кубков". Прислушайтесь к людям, которые вас окружают. Не стоит игнорировать их советы и знаки свыше.

Рак

Ваша карта на 26 июня - "Шестерка Кубков". Не пытайтесь сбежать от собственных чувств. Примите то, что не могли. Этот день поможет вам залечить душевные раны.

Лев

Вам выпал карта "Четверка Кубков". Растерянность может испортить все ваши планы. Вы совершите роковую ошибку, если начнете медлить и сомневаться в правильности своих решений.

Дева

Вам выпала карта "Правосудие". Поиск равновесия и гармонии часто бывает непростым. Однако не грустите, в среду вы можете найти то, что так долго искали.

Весы

Вам выпала карта "Иерофант". Подумайте, что мешает вам добиться успеха. Какие-то вещи тянут вас на дно. Попрощайтесь с ними и постарайтесь сделать правильный выбор.

Скорпион

Ваша карта на 26 июня - "Король Кубков". Не гонитесь за идеалами, которые вам навязали люди. Думайте о себе и сосредоточьтесь на том, что важно именно для вас.

Стрелец

Вам выпала карта "Солнце". В среду вы сможете порадоваться и забыть обо всем плохом. Готовьтесь к тому, что в вашу жизнь ворвется счастье.

Козерог

Вам выпала карта "Башня". Вас ждут хорошие новости. Вы можете узнать, что сложности, которые не давали вам наслаждаться жизнью, наконец-то уйдут на второй план.

Водолей

Вам выпала карта "Влюбленные". Не отвлекайтесь от своей работы. Соблазны лишь испортят ваши планы и приведут к провалу.

Рыбы

Вам выпала карта "Маг". Не пытайтесь воплотить в жизнь сразу все свои мечты. Сосредоточьтесь на чем-то одном, действуйте без спешки.