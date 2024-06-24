Таро-гороскоп на тиждень: на Близнюків чекає біда, а на Овнів - перемога

Тиждень з 24 по 30 червня буде незвичайним і дуже насиченим.

Овен

Не здавайтесь, якщо ще не досягали мети. Карти Таро вказують, що вам варто продовжувати боротися. Удача не буде прихильною до вас, якщо ви опустите руки.

Телець

Ви могли приховати образу на людину, яка колись не виправдала ваших очікувань. І це почуття не давало вам рухатись вперед. Новий тиждень допоможе вам позбутися вантажу, який тягне вас у минуле

Близнюки

Будьте обережні. Ви можете постраждати через бажання все контролювати. Вам варто змиритися з тим, що багато подій у вашому житті відбуваються незалежно, чи ви хочете цього чи ні. І цього разу на вас чекають пригоди на любовному фронті.

Рак

Карти Таро радять вам ще раз обміркувати свої цілі. Можливо, настав час зрушити вектор і вибрати нові орієнтири. Не бійтеся відмовитися від бажань, які насправді вам не потрібні.

Лев

Новий тиждень дасть вам шанс забути про все погане. Вирушайте у подорож, якщо випаде така можливість. Не відмовляйтеся від можливості весело провести час, це допоможе вам настроїтись на правильну хвилю.

Діва

Не поспішайте з рішеннями. Ви ризикуєте серйозно помилитися, якщо поспішатимете і слухатимете поради не тих людей. Вся правда ховається від вас під великим шаром брехні, не думайте, що все так просто.

Терези

Конфлікти можуть сильно вас втомити. Однак цей тиждень допоможе вам усвідомити, що спричинило затяжний період невдач. Зробіть правильні висновки.

Скорпіон

Найближчими днями вам буде складно промовчати. І це стане логічним продовженням вашого бажання ховати від усіх свої емоції. Рано чи пізно люди "вибухають", і це найчастіше закінчується з'ясуванням стосунків.

Стрілець

Вам варто визнати, що ви часто діяли імпульсивно. Однак, нові події покажуть, що ви зовсім не помилялися. Прийміть свої рішення та починайте рухатися далі.

Козоріг

Настав час правильно розставити пріоритети. Не варто повністю віддавати усі свої сили роботі. Ви можете знайти своє щастя, важливо лише трохи відволіктися.

Водолій

Не відмовляйте собі у маленьких радощах життя. Карти Таро вказують на те, що вам варто відпочити. Не треба зациклюватись на негативі.

Риби

Процес самоаналізу та усвідомлення може вам багато що змінити. Важливо лише наважитися і почати діяти. Карти Таро свідчать про те, що ви пригнічуєте свої справжні бажання.