Таро-гороскоп на 25 серпня: Тельців ощасливлять зміни, а на Козерогів чекає підступний обман

Овен

Вам випала карта "Королева Кубків". А це означає, що вам варто замислитися не лише про свої проблеми та потреби. Допоможіть тим, хто поруч з вами. Це допоможе вам відволіктися та насититися позитивною енергією.

Телець

Ваша карта на 25 серпня - "Смерть". Незабаром у ваше життя увірвуться грандіозні зміни. А це означає, що настав час налаштуватися на нову хвилю, яка принесе чимало радості.

Близнюки

Для вас карта цієї неділі - "Туз Кубків". Намагайтеся підбирати правильні слова, висловлюючи свої емоції. Ви можете говорити про свої почуття, важливо лише нікого не скривдити.

Рак

Вам випала карта "Паж Кубків". Зверніть увагу на тих, хто вас оточує. Швидше за все, цей день допоможе вам стати добрішим. Однак не розчиняйтеся в людях, пам'ятайте про свої інтереси.

Лев

Ваша карта на 25 серпня - "Сімка Пентаклів". Проаналізуйте свої доходи та витрати. Якщо ви розумієте, що твердо стоїте на ногах - порадуйте себе невеликим подарунком.

Діва

Для вас цей день визначає карта "Туз Пентаклів". А це означає, що на вас чекають нові можливості. Неодмінно скористайтеся шансом, який вам підкине доля.

Терези

Ваша карта на неділю - "Імператриця". Не ігноруйте своє "шосте почуття". Найімовірніше, інтуїція допоможе уникнути помилок. Не варто покладатися лише на випадок чи диво.

Скорпіон

Вам випала карта "Двійка Пентаклів". Цього дня вам варто замислитися над пошуком однодумців. Добиватися успіху та втілювати в життя мрії куди простіше, коли поруч є той, хто вас підтримає.

Стрілець

Ваша карта на останній день цього тижня - "Шістка Жезлів". У ваші двері можуть постукати колишні. Навряд чи ви будете раді цій зустрічі, однак постарайтеся тримати себе в руках.

Козоріг

Ваша картка на неділю - "Трійка Мечів". Хтось спробує вас обдурити. Не довіряйте людям, які на це не заслуговують. Якщо ви вже опинилися в капкані - будьте сміливими та боріться.

Водолій

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". День буде позитивним, ви зможете відпочити та розслабитися. Однак не забувайте про добрі справи, звертайте увагу на потреби та бажання інших людей.

Риби

Ваша карта цього дня - "Туз Кубків". Чи не закривайте своє серце на замок. Довіртеся долі, на вас чекає цікава зустріч. Настав час пригод - романтичних та дуже цікавих.