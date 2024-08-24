Таро-гороскоп на 25 августа: Тельцов осчастливят перемены, а Козерогов ждет подлый обман

В воскресенье, 25 августа, Рыбы смогут с головой уйти в омут любви, Тельцы порадуются началу новой жизни, а Козерогам стоит быть более осторожными. Помимо этого, Близнецы рискуют сильно кого-то обидеть.
Что сулит Таро-гороскоп на воскресенье всем знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Королева Кубков". А это значит, что вам стоит задуматься не только о своих проблемах и потребностях. Помогите тем, кто находится рядом с вами. Это поможет вам отвлечься и насытиться позитивной энергией.
Ваша карта на 25 августа - "Смерть". Вскоре в вашу жизнь ворвутся грандиозные перемены. А это значит, что вам пора настроиться на новую волну, которая принесет немало радости.
Для вас карта этого воскресенья - "Туз Кубков". Постарайтесь подбирать правильные слова, выражая свои эмоции. Вы можете говорить о своих чувствах, важно лишь никого не обидеть.
Вам выпала карта "Паж Кубков". Обратите внимание на тех, кто вас окружает. Скорее всего, этот день поможет вам стать добрее. Однако не растворяйтесь в людях, помните о своих интересах.
Ваша карта на 25 августа - "Семерка Пентаклей". Проанализируйте свои доходы и расходы. Если вы понимаете, что твердо стоите на ногах - порадуйте себя небольшим подарком.
Для вас этот день определяет карта "Туз Пентаклей". А это значит, что вас ждут новые возможности. Обязательно воспользуйтесь шансом, который вам подбросит судьба.
Ваша карта на воскресенье - "Императрица". Не игнорируйте свое "шестое чувство". Скорее всего, интуиция поможет избежать ошибок. Не стоит полагаться лишь на случай или чудо.
Вам выпала карта "Двойка Пентаклей". В этот день вам стоит задуматься о поиске единомышленников. Добиваться успеха и воплощать в жизнь мечты куда проще, когда рядом есть тот, кто вас поддержит.
Ваша карта на последний день этой недели - "Шестерка Жезлов". В ваши двери могут постучаться бывшие. Едва ли вы будете рады этой встрече, однако постарайтесь держать себя в руках.
Ваша карта на воскресенье - "Тройка Мечей". Кто-то попытается вас обмануть. Не доверяйте людям, которые этого не заслуживают. Если же вы уже оказались в капкане - будьте смелыми и боритесь.
Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". День будет позитивным, вы сможете отдохнуть и расслабиться. Однако не забывайте о добрых делах, обращайте внимание на потребности и желания других людей.
Ваша карта на этот день - "Туз Кубков". Не закрывайте свое сердце на замок. Доверьтесь судьбе, вас ждет интересная встреча. Пришло время приключений - романтических и очень интересных.
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