Таро-гороскоп на 24 серпня: у Стрільців здійсниться мрія, а на Раків чекають погані новини

Овен

Ваша карта на суботу - "Маг". Відмовтеся від протесту проти всього світу, вам потрібно знайти джерело натхнення та відновити душевну гармонію. Не діліть все лише на чорне та біле.

Телець

Вам випала карта "Четвірка Жезлів". Обміркуйте своє майбутнє. Цього дня ви можете будувати нові плани та аналізувати події з минулого. Приділіть цьому максимум свого часу.

Близнюки

Ваша карта на 24 серпня - "Трійка Жезлів". Вам не варто квапити події. Якщо ви на щось дуже чекаєте, то наберіться терпіння. Швидше за все доведеться зробити крок назад.

Рак

Вам випала карта "П'ятірка Кубків". Ви можете отримати погані новини, але якщо вас подолає смуток, не варто піддаватися негативу. Вам потрібно знайти причину своїх проблем та того, що змушує вас відчувати такі емоції.

Лев

Ваша карта на суботу - "Двійка Мечів". Погляньте своїм страхам у вічі. Не варто тікати від відповідальності та намагатися сховатися за чиїмось плечем. Настав час по-справжньому дорослих вчинків.

Діва

Вам випала карта "Сімка Пентаклів". Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Швидше за все, вам доведеться відмовитися від того, що приносить лише сум. Деколи краще здатися, але не програти.

Терези

Ваша карта Таро цього дня - "Шістка Кубків". Займіться пошуком щастя. Ви зможете його знайти, якщо відмовитеся від зустрічей та справ, які забирають надто багато ваших сил.

Скорпіон

Вам випала карта "Сімка Мечів". Не діліться своїми таємницями та планами. Деякі речі варто зберігати в секреті, так ви вбережете себе від пакостей, адже поряд з вами причаїлися вороги.

Стрілець

Ваша карта на суботу - "Дев'ятка Кубків". Ваша мрія може перетворитися на реальність. Цей день подарує вам чимало нагод для радості. Насолоджуйтесь життям і не думайте про погане.

Козоріг

Ваша карта Таро на 22 серпня - "Четвірка Кубків". А це означає, що вам потрібно дати волю своїм амбіціям. Не варто принижувати свої переваги, не відмовляйте собі у щасті.

Водолій

Вам випала карта "Десятка Пентаклів". А це означає, що в суботу вам варто присвятити якнайбільше часу тим, хто потребує вашої допомоги. Влаштуйте сюрприз, порадуйте свою другу половинку та подаруйте свою посмішку всім навколо.

Риби

Ваша карта цього дня - "Четвірка Мечів". Не варто поспішати, вам варто трохи відпочити. Відпустіть усі ситуації, які змушують вас хвилюватися. Просто пливіть за течією.