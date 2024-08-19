Таро-гороскоп на тиждень: У Козерогів почнеться нове життя, а Риби поплатяться за помилки

Новий тиждень, з 19 по 25 серпня, готує чимало цікавих подій. Козерогам варто довіритись урагану змін, а Рибам слід визнати свої помилки. А на Скорпіонів чекають важливі події.

Що Таро-гороскоп на тиждень обіцяє кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Цього тижня вам важливо замислитись про стратегії, які допоможуть захистити та збільшити ваше багатство в майбутньому. Вивчіть всі варіанти, заручіться підтримкою та складіть чіткий план. Ці дні будуть доленосними.

Телець

Зосередьтеся на чомусь одному, вам потрібно обрати всього одну ключову мету. Можливо, вона торкнеться сфери вашого здоров'я або фінансів. У будь-якому випадку, сфокусуйтеся на цій справі та постарайтеся ігнорувати все інше.

Близнюки

Карти Таро вказують на те, що вам варто виявити більше зусиль. Ви зможете вирішити свої проблеми, проте врахуйте і те, що всі вони лише сходинка до вашого майбутнього. Вам потрібно готуватися до грандіозних змін.

Рак

Цього тижня вам потрібно виявити чуйність і турботу. Поділіться своїм часом, не шкодуйте добрих слів та вчинків. Якщо ви зумієте допомогти тим, хто цього потребує, незабаром вас нагородить доля.

Лев

Оцініть свої досягнення та подумайте про те, де ви помилилися. Настав час багато чого переосмислити та провести переоцінку цінностей. Подумайте, як ви можете залучити до свого життя успіх, все вийде.

Діва

Карти Таро обіцяють вам цікавий тиждень. Ви зможете правильно розпорядитися своїм часом, прислухайтеся до інтуїції та обов'язково аналізуйте те, що з вами станеться. Ви зможете знайти відповіді на всі запитання.

Терези

Не забувайте про те, що в усьому важлива гармонія. Зберігайте гармонію та не дозволяйте якійсь зі сфер вашого життя влаштувати дисбаланс. Складіть план справ і дотримуйтесь своєї стратегії, а все непотрібне просто ігноруйте.

Скорпіон

На вас чекають важливі події. На цьому тижні ви можете відправитися у відрядження або просто подорож. Перед вами відкриються нові можливості, обов'язково скористайтеся ними, такий шанс випадає нечасто.

Стрілець

Карти Таро радять вам не відсиджуватися в тіні. Вам варто побачити світ і голосно про себе заявити. Відвідуйте важливі заходи та спілкуйтеся з впливовими людьми. Крім цього, не забувайте про посиденьки з друзями.

Козоріг

На вас чекають подорожі та пригоди. Якщо ви ще не знаєте, чим зайнятися найближчими днями, спробуйте ризикнути або ж нарешті втілити в життя свою мрію. Ваше життя наповниться яскравими фарбами, якщо ви зважитеся на зміни.

Водолій

Зосередьтеся на затишку будинку. Цього тижня вам варто приділити максимум часу не роботі та справам, які не приносять вам радість, а своїм стосункам - як з близькими, так і з друзями.

Риби

Огляньтеся, вам варто багато чого проаналізувати. Швидше за все, ви втратили щось важливе. Настав час визнати помилки та скласти новий план. Не критикуйте себе, просто зробіть висновки.