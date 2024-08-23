Таро-гороскоп на 24 августа: у Стрельцов исполнится мечта, а Раков ждут плохие новости

В субботу, 24 августа, Стрельцы получат повод для радости, Скорпионам стоит опасаться врагов, а Рыбы могут просто плыть по течению. Однако Ракам придется столкнуться с неприятностями.
Что этот день приготовил каждому знаку Зодиака и что сулят карты Таро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Ваша карта на субботу - "Маг". Откажитесь от протеста против всего мира, вам нужно найти источник вдохновения и восстановить душевную гармонию. Не делите все лишь на черное и белое.
Вам выпала карта "Четверка Жезлов". Обдумайте свое будущее. В этот день вы можете строить новые планы и анализировать события из прошлого. Уделите этому максимум своего времени.
Ваша карта на 24 августа - "Тройка Жезлов". Вам не стоит торопить события. Если вы чего-то очень сильно ждете, то наберитесь терпения. Скорее всего, придется сделать шаг назад.
Вам выпала карта "Пятерка Кубков". Вы можете получить плохие новости, но если вас одолеет грусть, не стоит поддаваться негативу. Вам нужно найти причину своих проблем и того, что заставляет вас испытывать такие эмоции.
Ваша карта на субботу - "Двойка Мечей". Взгляните своим страхам в глаза. Не стоит убегать от ответственности и пытаться спрятаться за чьим-то плечом. Пришло время по-настоящему взрослых поступков.
Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Скорее всего, вам придется отказаться от того, что приносит лишь огорчение. Порой лучше сдаться, но не проиграть.
Ваша карта Таро этого дня - "Шестерка Кубков". Займитесь поиском счастья. Вы сможете его найти, если откажетесь от встреч и дел, которые отнимают слишком много ваших сил.
Вам выпала карта "Семерка Мечей". Не делитесь своими тайнами и планами. Некоторые вещи стоит хранить в секрете, так вы убережете себя от пакостей, ведь рядом с вами затаились враги.
Ваша карта на субботу - "Девятка Кубков". Ваша мечта может превратиться в реальность. Этот день подарит вам немало поводов для радости. Наслаждайтесь жизнью и не думайте о плохом.
Ваша карта Таро на 22 августа - "Четверка Кубков". А это значит, что вам нужно дать волю своим амбициям. Не стоит принижать свои достоинства, не отказывайте себе в счастье.
Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". А это значит, что в субботу вам стоит посвятить как можно больше времени тем, кто нуждается в вашей помощи. Устройте сюрприз, порадуйте свою вторую половинку и подарите свою улыбку всем вокруг.
Ваша карта на этот день - "Четверка Мечей". Не стоит торопиться, вам стоит немного отдохнуть. Отпустите все ситуации, которые заставляют вас волноваться. Просто плывите по течению.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака сорвут куш уже в сентябре.
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