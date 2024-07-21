Таро-гороскоп на 22 липня: на Левів чекає повний провал, а у Дів здійсниться мрія

Овен

Вам випала перегорнута карта "Ієрофант". На вас чекає день змін, проте щось може не дати вам втілити всі плани в життя. Постарайтеся вчасно знайти та помітити причину своїх проблем.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Паж Кубків". У понеділок вам може здатися, що час сповільнився. Все стане похмурим та повільним. Однак це не привід відмовлятися від нових проектів, настав час підбадьоритися.

Близнюки

Вам випала карта "Закохані". Нудьга та жага свіжих відчуттів можуть призвести до того, що ви поставите під удар свої стосунки з коханою людиною. Подумайте, чи готові ви втратити свою другу половинку.

Рак

Ваша карта на 22 липня - "Сімка Мечів". Ви можете подумати про свої проблеми, це вас засмутити. Однак ситуація покращиться, якщо ви почнете шукати їх вирішення. Вам можуть допомогти близькі люди.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Пентаклів". Цей день буде для вас невдалим. Провал неминучий, а тому постарайтеся залягти на дно, так ви зможете сховатись від більшої частини невдач.

Діва

Ваша карта на понеділок - "Двійка Пентаклів". Не бійтеся проблем, вони вам не загрожують. День буде веселим, легким та позитивним. Зробіть те, що давно хотіли, ваша мрія може здійснитися.

Терези

Вам випала карта "Паж Мечів". Постарайтеся відмовитися від ризиків та авантюр. Вам варто максимально проявити мудрість та серйозність. В іншому неприємностей не буде.

Скорпіон

Вам випала карта "Король Пентаклів". Ви можете змінити своє життя. Поруч з вами люди захочуть рухатися вперед і прислухатися до ваших порад. Допоможіть тим, хто цього потребує.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Трійка Кубків". У понеділок вам доведеться забути про відпочинок. Справ буде чимало, а начальство раптово вирішити "завалити" вас завданнями. Постарайтеся не нервувати.

Козоріг

Ваша карта на 22 липня - "Повішений". Не варто чекати на диво та витрачати час на дрібниці. Настав час приймати важливі рішення і залишити всіх конкурентів позаду.

Водолій

Вам випала карта "Диявол". Боріться зі спокусами. Бажання та зваби можуть збити вас з правильного шляху. Але навряд чи ви хочете все втратити через один безтурботний день.

Риби

Ваша карта на 22 липня - "Дев'ятка Кубків". Готуйтеся до того, що ви можете дуже засмутитися через слова, які будуть вам адресовані. Образи та зайві емоції не повинні вас поранити, постарайтеся абстрагуватися.