Липнева Повня. Астролог відповіла, хто відчує найбільший вплив та чого не слід робити 21 липня

21 липня, як розповіла астролог Катерина Соловйова, настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров'я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності. Окрім цього, настає Повня.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала астропрогноз на 21 липня та дала головні поради на цей день.

Що заборонено робити на Повню та 21 липня

"Несприятливий період для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, усіх заходів, пов’язаних з ризиком та авантюрами. О 13:17 (за київським часом) відбудеться точна фаза Повні", - пояснила Соловйова.

Жінки, за словами астролога, відчувають Повню гостріше за чоловіків. Також ця подія дуже сильно вплине на тих, хто народився в ці дати:

з 19 до 23 травня

з 21 до 25 серпня

з 21 до 25 вересня

з 20 до 24 листопада

з 18 до 22 січня

з 17 до 21 лютого

з 18 до 22 березня.

На Повню та протягом 21 липня врахуйте такі поради та заборони:

не можна бути пасивними та піддаватися смутку, очікуючи на щасливий випадок

через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди

краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами

класична квітка Сонця - соняшник, та зображення короля тварин - величного лева, - символи, які також не варто застосувати цього дня.

Як залучити удачу на Повню (ілюстрація: freepik.com)

Що робити 21 липня, аби в життя увірвалося щастя

Соловйова зазначає, що цей день - час примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу.

21 липня врахуйте такі настанови від астролога: