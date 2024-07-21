Таро-гороскоп на 22 июля: Львов ждет полный провал, а у Дев исполнится мечта

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Иерофант". Вас ждет день перемен, однако что-то может помешать воплотить все планы в жизнь. Постарайтесь вовремя найти и заметить причину своих проблем.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Паж Кубков". В понедельник вам может показаться, что время замедлилось. Все станет унылым и медленным. Однако этот не повод отказываться от новых проектов, пора взбодриться.

Близнецы

Вам выпала карта "Влюбленные". Скука и жажда свежих ощущений можгут привести к тому, что вы поставите под удар свои отношения с любимым человеком. Подумайте, готовы ли вы потерять свою вторую половинку.

Рак

Ваша карта на 22 июля - "Семерка Мечей". Вы можете задуматься о своих проблемах, это вас огорчить. Однако ситуация улучшится, если вы начнете искать их решение. Вам могут помочь близкие люди.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Пентаклей". Этот день будет для вас не самым удачным. Провал неизбежен, а потому постарайтесь залечь на дно, так вы сумеете спрятаться от большей части неудач.

Дева

Ваша карта на понедельник - "Двойка Пентаклей". Не бойтесь проблем, вам они не грозят. День будет веселым, легким и позитивным. Сделайте то, что давно хотели, ваша мечта может исполниться.

Весы

Вам выпала карта "Паж Мечей". Постарайтесь отказаться от рисков и авантюр. Вам стоит максимально проявить мудрость и серьезность. В остальном неприятностей не будет.

Скорпион

Вам выпала карта "Король Пентаклей". Вы сможете изменить свою жизнь. Рядом с вами люди захотят двигаться вперед и прислушиваться к вашим советам. Помогите тем, кто в этом нуждается.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Кубков". В понедельник вам придется забыть об отдыхе. Хлопот будет немало, а начальство внезапно решить "завалить" вас заданиями. Постарайтесь не нервничать.

Козерог

Ваша карта на 22 июля - "Повешенный". Не стоит ждать чудес и тратить время на пустяки. Пора принимать важные решения и оставить всех конкурентов позади.

Водолей

Вам выпала карта "Дьявол". Боритесь с искушениями. Желания и соблазны могут сбить вас с правильного пути. Едва ли вы хотите все потерять из-за одного беспечного дня.

Рыбы

Ваша карта на 22 июля - "Девятка Кубков". Готовьтесь к тому, что вы можете сильно огорчиться из-за слов, которые будут вам адресованы. Обиды и лишние эмоции не должны вас ранить, постарайтесь абстрагироваться.