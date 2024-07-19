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Таро-гороскоп на 20 липня: Водолії зустрінуть особливу людину, а Близнюкам влаштують скандал

Що обіцяє Таро-гороскоп на суботу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

20 липня Тельцям та Близнюкам доведеться зіткнутися з проблемами. А Козерогам та Водоліям неймовірно пощастить.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку на суботу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.

Овен

Вам випала карта "Сімка Кубків". Іноді можливість робити вибір усе псує. І якщо перед вами безліч варіантів, серед яких варто знайти лише один потрібний - заручіться мудрими порадами друзів.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Паж Пентаклів". У цей день станеться те, чого ви точно не очікуєте. І потрібно прийняти той факт, що не все у цьому світі залежить від вас та ваших бажань.

Близнюки

Ваша карта на 20 липня - "Сімка Жезлів". Будьте готові до конфліктів зі своєю другою половинкою. Важкий період рано чи пізно закінчиться, а тому не розкидайтеся грубими словами та не робіть те, про що потім шкодуватимете.

Рак

Вам випала карта "Десятка Кубків". У суботу вам дуже пощастить. Ви зрозумієте, що досягли бажаного. Насолоджуйтесь життям і дозвольте собі відпочити, пливіть за течією.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Імператор". А це означає, що настав час грандіозних змін. Не здавайтесь, якщо перед вами з'являться перешкоди, ви зможете їх подолати.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Смерть". Будьте обережні, у цей день ви можете зробити велику помилку. Згадайте, що призводило до невдач. Швидше за все, ситуація повторюється.

Терези

Вам випала карта "Колесо Фортуни". Не піддавайтеся агресії, залиште у своєму серці місце для доброти. Пам'ятайте про закон бумеранга, він спрацьовує тоді, коли ви про нього і не думаєте.

Скорпіон

Ваша карта на суботу - "П'ятірка Мечів". Домагатися поставленої мети непросто, особливо якщо поруч люди, які не бажають вам добра. Настав час викрити ворогів і назавжди викреслити їх зі свого життя.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Імператриця". День може бути сумним, натхнення покине вас. Дайте собі посумувати та не намагайтеся щось робити, настав час відпочити.

Козоріг

Вам випала карта "Дурень". Ловіть момент! У суботу ви отримаєте рідкісний шанс, який допоможе змінити все. Зустрічайте чудеса, ваше життя сповниться щастям.

Водолій

Ваша карта на 20 липня - "Туз Кубків". У цей день ви можете познайомитися з людиною, яка стане вашим другом або навіть другою половинкою. Не бійтеся довіряти тим, хто цього заслуговує.

Риби

Вам випала карта "П'ятірка Пентаклів". Ставте себе перше місце. Не варто жертвувати своїми інтересами та випробовувати долю.

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